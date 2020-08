Guendalina Tavassi esplosiva al mare: il costume è super scollato e non riesce a contenerla, Instagram in tilt per lo scatto mozzafiato pubblicato dall’influencer.

Guendalina Tavassi è un personaggio particolarmente amato e seguito, in tv come sui social. L’ex protagonista del Grande Fratello si è fatta sempre apprezzare per la sua forte personalità e per il suo carattere sempre schietto e sincero, oltre che per la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato. Oltre ad aver più volte avuto un ruolo di opinionista in tv, oggi Guendalina è una famosa influencer, molto amata e seguita sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, è arrivato addirittura a contare 1 milione di followers. Numeri importanti, insomma, che dimostrano il grande affetto di cui l’influencer è circondata. Lei, dal canto suo, ricambia pubblicando sempre foto e video della sua vita quotidiana con il marito Umberto D’Aponte e i loro splendidi figli. Non solo però, perché Guendalina fa spesso impazzire i suoi fan con scatti mozzafiato, nei quali mostra il suo corpo da urlo e le sue forme esplosive. Proprio come ha fatto con il suo ultimo post, nel quale si è mostrata al mare, con un costume super scollato che a stento contiene le sue forme: scopriamo insieme la foto da capogiro!

Guendalina Tavassi esplosiva al mare: costume super scollato, Instagram in tilt per lo scatto mozzafiato dell’influencer

Guendalina Tavassi sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella influencer romana pubblica spesso e volentieri sui social foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo corpo spaziale. Forme esplosive e fisico mozzafiato sono le caratteristiche di Guendalina che fanno girare la testa ai suoi fan, e lei non ha probemi a mostarle sui social. Poco fa, ad esempio, l’ex gieffina ha condiviso sul suo profilo un nuovo scatto, in cui è nello splendido mare della Sardegna. Guendalina è in vacanza con la sua famiglia in un bellissimo resort e sfoggia ogni giorno costumi meravigliosi. Nello scatto appena pubblicato, la Tavassi indossa un costume intero tutto aperto sul davanti, con una scollatura super profonda e dei lacci che lo tengono chiuso. Il costume, però, riesce davvero a stento a contenere le forme esplosive di Guendalina.

Impossibile rimanere impassibili davanti a questa foto mozzafiato, che ha subito fatto incetta di like e commenti. E voi cosa ne pensate?