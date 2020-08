Laura Chiatti, la videochiamata finisce su Instagram: impossibile non notare quel dettaglio, ecco cosa ha fatto l’attrice.

Laura Chiatti è una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Bellissima e dall’indiscutibile talento, è stata protagonista di alcuni film amatissimi, che hanno conquistato il pubblico. Parliamo, ad esempio, di ‘Ho voglia di te’, ‘Manuale D’Amore’, ‘Pane e Burlesque’ e tanti altri, così come di tante serie tv a cui l’attrice ha preso parte, facendosi apprezzare per la sua versatilità. Sempre molto attiva sui social, Laura ha un profilo Instagram molto seguito, che conta ben 1 milione di followers. L’attrice lo aggiorna costantemente con foto e video in cui mostra momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana con la sua famiglia, della quale è davvero innamoratissima. Laura è infatti sposata con il collega Marco Bocci e da lui ha avuto due bellissimi figli, Pablo ed Enea, che spesso mostra sui social. Poco fa, invece, ha fatto un gesto davvero ‘particolare’, pubblicando nelle sue storie Instagram una sua videochiamata privata, in cui parla con un’amica. Impossibile non notare quel dettaglio, ecco di cosa si tratta.

Laura Chiatti, la videochiamata finisce su Instagram: ecco il dettaglio che non è passato inosservato

Laura Chiatti ha fatto un gesto davvero particolare poco fa, decidendo di pubblicare su Instagram una sua videochiamata. L’attrice stava parlando con una sua carissima amica di nome Paola, e ha pubblicato nelle sue storie uno screen della telefonata, in cui ha mostrato anche un particolare dettaglio che non è certo passato inosservato. Si tratta delle sue ciabatte, che sono identiche a quelle della sua amica. Si tratta di un paio di splendide pantofole firmate Prada, che Laura e Paola mostrano in primo piano nel loro video.

“Io e il mio amore che ci confrontiamo sulle nostre Prada in videochiamata”, ha scritto Laura nella didascalia, regalando di sicuro un sorriso ai suoi tantissimi fan. E voi cosa ne pensate di questo imperdibile siparietto?