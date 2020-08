Lucia Javorcekova, clima rovente sui social network: la modella è completamente nuda in spiaggia, via il costume e inizia la corsa sulla sabbia

Top model di fama mondiale, Lucia Javorcekova sta letteralmente facendo impazzire i social network nell’ultimo periodo. La donna non fa altro che pubblicare sul suo account ufficiale Instagram, delle foto davvero molto provocanti. Per chi ancora non la conoscesse, vi consigliamo di cliccare QUI per capire di cosa stiamo parlando. Il suo account social pullula di fotografie in cui appare più svestita che coperta e anche quando lo è, non ha remore nel mostrare dettagli piccanti di se stessa. Insomma pare proprio che la modella abbia un dono particolare nel mostrare parti di se molto seducenti. I suoi look sono alla moda e molto ricercati, composti da pezzi davvero stilosi e di grande glamour. La sua figura slanciata e decisamente molto formosa, la rende non solo una donna bellissima, ma anche una donna ammiratissima e invidiatissima. Chi non vorrebbe aver un fisico come il suo!?

Lucia Javorcekova, clima rovente: completamente nuda in spiaggia, via il costume

Lucia Javorčeková inizia nel lontano 2007 la sua carriera di modella di intimo e lingerie, riuscendo ad ottenere anche un discreto successo e una certa fama sul social video YouTube, dove creerà anche un canale dedicato al make-up e ai tutorial, come fatto anche da altre colleghe… Durante quegli anni i tutorial diverranno uno dei metodi più rapidi per mostrare le proprie capacità e raggiungere il successo, com’è accaduto anche a lei. Il suo canale diventerà molto famoso e i suoi consigli molto seguiti. Il successo dopo qualche anno la portò a trasferirsi in Svizzera, ove sarà ingaggiata per foto artistiche, fino a posare per Technia Report, un famoso magazine maschile.

La ragazza non smette mai di stupire e sui suoi canali social ha pubblicato questo scatto decisamente molto sensuale… La ragazza ha deciso di mettersi a nudo completamente e nel vero senso della parola… Infatti appare immersi in una distesa di sabbia candida, che la circonda completamente… Qui ha pensato bene di togliere il costume e proseguire la corsa per arrivare all’acqua completamente nuda. Inutile dirvi che sotto il post sono stati migliaia i like ricevuti, per non parlare dei commenti ! Insomma un vero e proprio delirio social per questa modella la cui ascesa pare proprio non volersi arrestare!