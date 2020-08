Terribile lutto, dolore immenso per Maria De Filippi e il suo programma Amici: la notizia straziante.

Nelle ultime ore è giunta la notizia che ha colpito il talent show di canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi. Il format è strutturato come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti o ballerini. L’ultima edizione, andata in onda fino ad aprile, nonostante l’emergenza sanitaria, ha avuto un enorme successo e ha visto trionfare Gaia Gozzi. Sono migliaia i ragazzi, ma non solo, che seguono il programma e si ritrovano a tifare un determinato ballerino o cantante. Nelle scorse ore Amici ha dovuto dire addio ad una fan storica, una perdita davvero triste che ha toccato tutti i ragazzi che hanno partecipato quest’anno, che hanno lasciato un commosso messaggio per la ragazza.

Terribile lutto per il programma Amici di Maria De Filippi, una notizia davvero straziante

Una perdita inaspettata ha toccato i ragazzi di Amici 2020, che hanno deciso di dire addio a Lidia, questo il nome della ragazza, con messaggi d’amore postati sui loro social.

A dire addio a Lidia sono stati gli ex allievi, da Giulia Molino a Jacopo Ottonello fino a Francesco Bartoli. Ma possiamo immaginare che anche la conduttrice Maria De Filippi sia rimasta molto colpita da un lutto simile. Tuttavia, la Signora di Mediaset ha scelto il silenzio, come suo solito. I ragazzi, invece, hanno inviato messaggi che hanno colpito tutti i fan del programma scossi per la perdita dolorosa: “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”, ha scritto Jacopo, il primo a scrivere il suo cordoglio per questa tragedia che ha rotto ogni serenità. Mentre Francesco Bartoli scrive: “Lidia ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova. Ti ringrazio di aver creduto in me, ora ti porterò in ogni mia canzone.” La terza classificata del talent Giulia Molino ha invece voluto ricordare la ragazza così:” Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perchè è per persone come te che io canto”, parole queste che hanno colpito e commosso tutti gli appassionati dello show e dei suoi numerosi talenti.

M.B