Senza shampoo per 7 giorni: Cosa succede se non si lavano i capelli ? Lo rivelano gli esperti con i loro utilissimi consigli da seguire.

Nel mondo sono tante le persone che hanno aderito al ” No shampoo“, ma la confusione al riguardo è ancora alta. Sono tanti coloro che consigliano questa abitudine per far crescere i capelli più sani e forti, alcuni suppongono anche più velocemente, mentre altri la sconsigliano assolutamente, sostenendo che il cuoio capelluto potrebbe risentirne. Ogni persona si domanda effettivamente ogni quanto dovrebbe essere fatto il lavaggio ai capelli, se con frequenza o alternanza settimanale. Sono ovviamente tantissimi i falsi miti sui capelli e il loro lavaggio, per questo vi daremo alcuni consigli utili dei migliori esperti. Vediamo di cosa si tratta.

Senza shampoo per 7 giorni: cosa succede ai capelli evitando un lavaggio frequente

Il movimento ” No shampoo” ha un numero sempre maggiori di fedeli, i quali sostengono che smettere di lavare i capelli renderebbe la chioma molto più folta e forte. Ma cosa succede davvero se non si lavano i capelli per 7 giorni?

Gli esperti non sono molti inclini nell’accettare questa iniziativa, infatti, rivelano che non lavare i capelli per una settimana potrebbe causare dei problemi. La cute più grassa potrebbe incorrere in rossori ed irritazioni per via del sebo che non viene rimosso durante lo shampoo. Ma anche chi tende ad avere capelli secchi potrebbe cadere in problemi fastidiosi, come il formarsi di nodi difficili da sciogliere e portare il capello a spezzarsi. I professionisti consigliano anche di evitare di utilizzare prodotti aggressivi, come lacca, spume e profumi, che indeboliscono il fusto del capello. Stessa cosa anche per l’utilizzo di piastre, phon e ferri a temperature troppe elevate, il risultato porterebbe alla loro completa rovina. Per questo tantissimi specialisti consigliano un lavaggio a giorni alternati e se è possibile uno o due volte a settimana. In questo modo la vostra chioma avrà la forza di rinascere e presentarsi più bella che mai.

M.B