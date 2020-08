“Sono una milf con la testa di una 14enne”, la confessione senza peli sulla lingua: la showgirl spiazza i fan increduli, il suo racconto

E’ stata una showgirl, ballerina e conduttrice amatissima degli anni novanta, che con il suo biondo platinatissimo e il sorriso smagliante ha ammaliato e stregato milioni di italiani dietro la televisione. I primi anni di carriera sono stati brillanti e sarebbe continuato ad essere così se non avesse deciso di dire ‘NO’ alla carriera per stare a casa con le sue splendide bambine. Insomma, così come molte mamme oggigiorno, anche lei anzitempo ha deciso di lasciare tutto per amore dei dei figli e soprattutto per essere sempre presente nelle loro vite. Nel corso della sua carriera ha avuto la grandissima fortuna e il privilegio di poter lavorare al fianco di grandissimi nomi della televisione Italiana, tra cui Gerry Calà, Johnny Dorelli, Raffaella Carrà e tanti altri ancora. Immaginiamo quindi che non deve essere stato molto semplice per lei lasciare tutta la sua carriera così, ma ad oggi non pare proprio aver rimpianti!

“Sono una milf con la testa di una 14enne”: la showgirl spiazza i fan

Avrete sicuramente capito che stiamo parlando della bellissima e sensualissima Matilde Brandi. La showgirl è attivissima sui social network e in particolare su Instagram, dove ogni giorno si scatena con foto e video sul suo account Ufficiale. La Brandi ha deciso di lasciare la sua carriera ormai già avviata nel momento in cui ha scoperto di essere incinta delle sue due bellissime gemelle, che ormai sono delle teenagers. Alla donna non pare essere costato molto questo sacrificio e in particolare ha dichiarato: “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme“.

Poi sempre sul settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, rivolge un lungo pensiero alle figli, che sono sicuramente la luce dei suoi occhi, presentandole per la prima volta davanti alle macchine fotografiche. Due ragazze davvero meravigliose, come si può ben vedere dalla foto pubblicata dal settimanale e la didascalia non lascia alcun dubbio: “Sono una milf con la testa da 14enne. Tornare in tv? Chissà, oggi c’è gente senza arte né parte. Quella che ho fatto io era la migliore di sempre: purtroppo farsi guidare dal cuore e dal senso di giustizia non paga mai“