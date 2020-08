L’ex fidanzato di Ilaria Teolis, Massimo si era fidanzato con Sonia la tentatrice, ma ora la loro storia d’amore è terminata.

Si sono lasciati. La coppia di Temptation Island che aveva fatto molto discutere è arrivata alla fine del loro amore. Ma no. Non stiamo parlando di un amore di quest’anno, ma di quello tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. Lui fidanzato con Ilaria, ha lasciato Is Morus Relais con la tentatrice Sonia e si sono fidanzati. Un amore nato proprio a Temptation Island insomma, ma che ora è giunto al capolinea.

La storia tra Massimo e Sonia a Temptation

Gli appassionati del programma ricorderanno le urla disperata di Ilaria nel pinnettu mentre vedeva il suo fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Sonia. Lei, legata a Javier, altro tentatore, cercava di consolarsi ma terminato il programma fra loro non c’è stato nulla. Invece Massimo Colantoni e Sonia, terminato Temptation, hanno continuato ad uscire insieme, fino ad oggi.

La storia tra i due ex partecipanti a Temptation Island è così arrivata al capolinea e a darne conferma è stato proprio Massimo su Instagram. I due avevano iniziato a convivere durante il lockdown e le cose però non sono andate per il meglio. Anche se all’inizio sembrava che tutto andasse a gonfie vele, piano piano invece c’è stata qualche crepa, che ha portato alla fine alla rottura.

Cosa è successo tra Massimo e Sonia? Perché è finita?

Massimo così scrive su Instagram che non ha senso nascondersi dietro ad un dito e ammette: “Io e Sonia non stiamo più insieme”. I motivi legati a questa rottura sono svariati e il romano lo spiega in modo generico dichiarando che spesso capita che nella vita gli obbiettivi di una coppia non siano comuni e che i valori condivisi non siano sullo stesso piano. “Ho messo tutto me stesso in questa storia e anche se è finita non rinnego il tempo passato insieme e gli attimi condivisi”. Massimo chiosa dicendo che la spiegazione era dovuta, perché lui si ritiene chiaro e trasparente, quindi una spiegazione era doverosa.

Ma cosa sarà successo? Dalle ultime storie postate da Massimo vediamo qualche domanda ai fan che potrebbe far presagire i motivi della rottura, ma poiché i diretti interessanti non ne hanno fatto parola, non ha senso fare congetture. Soprattutto Sonia è rimasta in silenzio stampa, mantenendo il riserbo più totale su quanto accaduto negli ultimi mesi con Massimo. Vedremo come si evolverà ora il tutto e se, soprattutto, dopo questa storia, Colantoni si sia messo in dubbio o abbia in qualche modo rivalutato il suo rapporto con Ilaria. Ci sarà un riavvicinamento? Dubitiamo visto che la Teolis è fidanzata e sembra felicissima almeno da quanto vediamo sui social.