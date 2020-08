Antonella Clerici, stupisce ancora tutti con una sua foto da ragazzina: sempre bellissima ma irriconoscibile, la foto sui social è imperdibile

Antonella Clerici, è sempre stata una brillante conduttrice, solare, coinvolgente e molto a modo, ma non è solo questo. Antonella è infatti anche una donna molto affascinante. Con i suoi lunghissimi capelli biondi e ricci, gli occhi chiari e le forme prosperose, è davvero un modello di bellezza genuino e reale, vicino a moltissime donne. Nel corso degli anni le abbiamo visto cambiare stile, gradazione di biondo peso, ma non è mai realmente cambiata molto. Possiede sempre lo stesso sorriso smagliante, gli occhi brillanti e la capigliatura folta e super riccia. Le sue forme sono sempre generose, anche se ora le mette meno in mostra rispetto al passato. In alcune vecchie foto che ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram possiamo vedere come il suo vecchio vestiario fosse più succinto.

Antonella Clerici, la foto da ragazzina: bellissima e irriconoscibile

Ettualmente l’abbigliamento della conduttrice è molto più semplice, complice sicuramente l’assenza dalle scene della donna. Antonella negli ultimi anni si sta occupando infatti della propria casa in campagna, della figlia Maelle e del compagno. I tre vivono in una bellissima tenuta in campagna, con un bellissimo spazio verde, che curano con amore e dedizione, a confine tra il Piemonte e la Liguria. Solo poco fa la donna ha deciso di pubblicare un nuovo scatto che ha lasciato veramente tutti senza parole. Una bellissima e irriconoscibile Antonella Clerici all’età di 16 anni! La ragazza nella foto possiede un sorriso incredibile, gli occhi ingenui di una ragazzina, poco più che adolescente e i capelli chiarissimi.

In molti forse stenteranno a riconoscerla visto che si tratta di una foto di molti anni fa, eppure, se si guarda bene non si può far altro che notare i lineamenti immutati della donna. Da allora è certamente maturata e divenuta una donna a tutti gli effetti, ma bisogna proprio ammetterlo era bellissima prima e lo è anche ora. Non c’è nulla che potrebbe dimostrare il contrario, ovviamente il suo essere irriconoscibile è dato dal fatto che era ancora solamente una ragazzina, ma ovviamente chiunque sa che in fa di crescita è normale una cosa del genere. Ma archiviato questo discorso, non possiamo che farle i nostri complimenti per questo meraviglioso scatto che ci ha fatto fare un tuffo nel passato.