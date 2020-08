Antonella Fiordelisi in versione ‘sirena’ fa impazzire i fan: via il costume, la temperatura diventa ‘bollente’, ecco le immagini imperdibili dell’influencer su Instagram.

Antonella Fiordelisi è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a una delle prime edizioni di Temptation Island con il ruolo di tentatrice. In quell’occasione fece perdere la testa a Nicola Panico, l’allora fidanzato di Sara Affi Fella. Dopo quell’esperienza, nella quale ebbe occasione di mostrare la sua bellezza e la sua forte personalità, Antonella è diventata molto famosa sui social. Oggi il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di followers e lei lo tiene costantemente aggiornato con foto e video che riguardano il suo lavoro di modella e influencer, ma anche la sua vita quotidiana. Antonella racconta tutto sui social, anche le sue vicende sentimentali. Ad oggi è legata a Francesco Chiofalo, anche lui ex protagonista di Temptation Island, ma quando i due hanno avuto un periodo di crisi, Antonella ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan proprio tramite Instagram. Poco fa la Fiordelisi ha letteralmente lasciato tutti senza fiato con alcune immagini in cui è in versione ‘sirena’, che sono davvero da urlo. Siete pronti a guardarle insieme a noi?

Antonella Fiordelisi in versione ‘sirena’ lascia i fan senza fiato: via il costume, la temperatura diventa ‘bollente’

Antonella Fiordelisi sa sempre come far girare la testa ai suoi fan. L’ex protagonista di Temptation Island è davvero splendida e sempre in forma. Merito anche del suo passato come nella scherma e dei suoi continui allenamenti, che le hanno permesso di avere un fisico davvero da capogiro. Grazie anche al suo lavoro di modella, Antonella si mostra spesso sui social in tutta la sua bellezza, pubblicando foto mozzafiato, in cui mette in mostra le sue forme esplosive. In queste ultime ore, ad esempio, ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers con un video e uno scatto in cui è in versione ‘sirena’ in riva al mare. Nella foto che ha condiviso, la Fiordelisi non indossa il pezzo di sopra del suo costume e copre le sue forme solo con i capelli. Nella parte inferiore, invece, indossa una lunga coda da sirena, che le dà un’aria davvero da favola, ma soprattutto la rende incantevole.

Impossibile non rimanere senza parole davanti alla bellezza di Antonella, che con la sua foto ha letteralmente mandato Instagram in delirio, ricevendo una vera e propria pioggia di complimenti.