Bianca Guaccero, la confessione intima: da quanto tempo non ha rapporti

Grazie per avermi fatto sentire che l’amore è un circolo… e che se tu “metti in circolo il tuo amore” … lui ritorna. L’amore non è una parabola perfetta, non nasciamo edotti in tal senso, e infatti avrò sbagliato mille volte, ma l’ho fatto perché la mia spontaneità è più forte della logica, o della paura di essere me stessa… Ho lavorato sempre su quegli errori, ho cercato di addrizzarli, ma mentre lo facevo non ho mai smesso, nemmeno un giorno, di divertirmi, di esplorare, di lanciarmi sempre un passo più in là dell’ostacolo. Ecco perché vi ho dedicato “love song” perché con voi mi sono sempre sentita a casa, fin dal primo momento, mi sento piena e libera. E la libertà che va a braccetto con la gioia sono elementi primari di una sola cosa: l’amore. Ci vediamo presto ragazzi! Fate i bravi! Buona estate a tutti! ☀️☀️☀️