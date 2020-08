Crema, il mistero di Sabrina Beccalli: è sparita da due giorni, trovata carbonizzata la sua auto, ecco i dettagli della misteriosa vicenda.

Dopo il terribile caso della scomparsa e morte della dj siciliana Viviana Parisi, un nuovo mistero sta tenendo tutta Italia col fiato sospeso. Si tratta dell’improvvisa sparizione di Sabrina Beccalli, 39enne di Crema, provincia di Cremona. E’ dal giorno di Ferragosto che non si hanno più notizie della donna, che era uscita per lasciare suo figlio quindicenne a casa di amici ma non è mai più tornata a riprenderlo. Continuano senza soste le ricerche, che finora hanno soltanto portato al ritrovamento dell’auto di Sabrina, che è stata incendiata. La sorella della donna non ha dubbi e parla di omicidio. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutti i dettagli della misteriosa vicenda.

Crema, il mistero di Sabrina Beccalli, scomparsa due giorni fa: ritrovata carbonizzata l’auto, le parole della sorella

Il comune di Crema e l’Italia intera stanno vivendo con apprensione le ultime ore, dopo la misteriosa scomparsa di Sabrina Beccalli, 39 anni. La donna è uscita di casa sabato mattina insieme al figlio quindicenne Omar, per accompagnarlo a casa di amici in occasione del Ferragosto. Dopo aver lasciato il ragazzino, ha detto che sarebbe tornata a prenderlo intorno a mezzogiorno, ma non è mai tornata. Da quel momento le tracce di Sabrina si sono completamente perse, almeno fino alla notte, quando i residenti di Vergonzana, frazione di Crema, hanno segnalato la presenza di un veicolo in fiamme ai Vigili del Fuoco. Una volta sul posto, i carabinieri hanno scoperto che l’auto carbonizzata era proprio quella di Sabrina, una Fiat Panda. Il ritrovamento della macchina ha chiaramente infittito ulteriormente il mistero della scomparsa della donna. Sua sorella, intervenuta anche a ‘Studio Aperto’, Sabrina “è stata uccisa”.

Continuano senza sosta le ricerche da parte di carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, ma per ora non ci sono notizie. L’appello della famiglia Beccalli è chiaramente quello di allertare immediatamente i carabinieri in caso di avvistamento.