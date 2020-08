Elisa Isoardi, super scollatura in primo piano su Instagram, poi l’attesissimo annuncio: “Non vedo l’ora”, ecco cosa ha pubblicato la conduttrice sul suo profilo.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate e apprezzate del panorama televisivo italiano. Le sue edizioni de ‘La Prova del Cuoco’ hanno riscosso grande successo, sia per la bravura e il talento della conduttrice, sia per i continui e imperdibili siparietti con Claudio Lippi. Oltre a essere apprezzata per il suo lavoro, la Isoardi è amata anche per la sua incredibile bellezza, che non ha problemi a mostrare anche sui social. La conduttrice pubblica sul suo profilo Instagram un po’ tutto quello che riguarda il suo lavoro e la sua vita quotidiana, anche se rimane sempre molto riservata sul suo stato sentimentale. Tante sono le foto che la mostrano in tutta la sua bellezza. Poco fa, invece, ha condiviso un nuovo scatto, in cui è in costume ed esibisce in primo piano una scollatura davvero da urlo. Non solo però, perché la Isoardi ha anche fatto un annuncio attesissimo, la notizia che tutti aspettavano: ecco le sue parole nel dettaglio.

Elisa Isoardi, scollatura in primo piano su Instagram, poi l’attesissimo annuncio: ecco le parole della conduttrice

Elisa Isoardi sa sempre come rendere felici i suoi tantissimi fan. La conduttrice pubblica spesso foto e video che la ritraggono in tutta la sua bellezza e utilizza i social anche per dare ai suoi fan le notizie che riguardano il suo lavoro e i suoi progetti futuri. E’ proprio quello che ha fatto poco fa, quando ha pubblicato un attesissimo annuncio ai suoi oltre 400mila followers. Dopo due stagioni di grande successo al timone de ‘la Prova del Cuoco’, ora Elisa si prepara a mettersi in gioco per l prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, di cui sarà concorrente. Poco fa su Instagram ha annunciato che le riprese del programma stanno per cominciare. “Ultimo relax prima di Ballando con le Stelle, non vedo l’ora”, recita infatti la didascalia del suo ultimo post.

Non è tutto però, perché elisa ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan anche per un altro motivo. Stiamo parlando della super scollatura che esibisce in primo piano nella foto, e che le è valsa una vera e propria pioggia di complimenti da parte dei suoi followers. Avete visto anche voi?