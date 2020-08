Emma Marrone, piccolo ‘incidente’ in barca con gli amici: “Mi sento in colpa”, cos’è accaduto nel pomeriggio tra le splendide acque dell’isola di Capri

Quest’ultimo periodo per la cantante Emma marrone è stato veramente molto florido, sia dal punto di vista lavorativo che personale. La cantante salentina di ‘Fortuna’ e ‘Luci Blu’, sta attraversando un momento di gloria della sua carriera. Dopo essere stata prima partecipante di Amici Di Maria De Filippi, pi vincitrice, è diventata coach a tutti gli effetti per svariati anni, conquistando il favore del pubblico e de ragazzi. Adesso è pronta ad una nuova emozionante sfida La donna infatti è approdata su Sky per essere uno die nuovi quattro giudici di X-Factor, al fianco di Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Con loro si è creata una bellissima sinergia che pare portarli ad andare molto d’accordo. Ma nel frattempo tra una registrazione e l’altra la cantante si dedica del tempo per se, trascorrendo qualche giorno di vacanza in compagnia degli amici.

Emma Marrone, piccolo ‘incidente’ in barca: “Mi sento in colpa”

La bellissima Emma Marrone, oltre ad essere particolarmente talentuosa e dalle mille doti, è anche una donna molto simpatica e particolarmente spiritosa… Ricordiamo infatti i suoi video imitazioni divertenti, che l’hanno portata ad essere seguitissima anche su Tik Tok. Ad esempio quello pubblicato in occasione della prima puntata di Tamptation island in cui imitava bellamente la povera Sofia.

Oggi pare proprio però che la cantante ne abbia combinate una delle sue… In barca nello bellissimo scenario dell’isola di Capri, la giovane ha pensato bene di buttare da sopra la barca il suo compagno di avventure… Il ragazzo nell’impatto col mare ha avuto un incontro non troppo piacevole con una medusa che l’ha pizzicato. Uscito dall’acqua ha mostrato in foto quanto accaduto e la cantante si è detta molto dispiaciuta e anche in colpa. Essi, dal momento che lo ha spinto lei di forza in acqua! Il ragazzo sta bene e accusa solo un po’ di pizzicore vicino la puntura. Tra una risata e uno scherzo, la giovane si scusa e rinnova ancora una volta tutto il proprio dispiacere per quanto accaduto. Che dire, la cantante è una vera e propria ‘macchietta’… Un concentrato di simpatia e solarità!