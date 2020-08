Fedro, Grande Fratello 3: l’incredibile cambiamento. Oggi è irriconoscibile

L’incredibile cambiamento di Fedro del Grande Fratello 3: oggi è irriconoscibile. Come è diventato.

I personaggi del Grande Fratello, soprattutto i concorrenti delle prime edizioni sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Vi ricordate ad esempio Fedro Francioni? Era rimasto immortalato come un burlone molto simpatico e umano. Aveva creato nel pubblico una grande empatia, ma quando è uscito dalla casa anticipatamente per un lutto familiare è finito un po’ nel dimenticatoio. Oggi però Fedro è completamente cambiato, una trasformazione incredibile che lo ha reso quasi irriconoscibile.

Che fine ha fatto Fedro?

Fedro Francioni aveva partecipato alla terza edizione del Grande Fratello che era stata poi vinta da Floriana. Quell’anno molti partecipanti al reality, una volta usciti dalla casa, hanno ottenuto un grande successo come Luca Argentero e Pasquale Laricchia. Ma di Fedro se ne erano perse le tracce. Dove è finito? Che fine ha fatto? Se lo sono chiesti in molti, ma finalmente la risposta è arrivata quando nel salotto di Barbara D’Urso Fedro si era ripresentato completamente cambiato.

Come è diventato oggi?

La trasformazione di Fedro gli ha fatto sicuramente molto bene e dopo 16 anni si è mostrato al pubblico completamente cambiato. L’uomo ha infatti perso moltissimo peso ed è tornato in forma. Ma non solo, sul volto è cresciuta una lunga barba, ha avuto un figlio che oggi ha tre anni dall’attuale compagna e, in qualche modo, ha anche un lavoro nel mondo dello spettacolo. Fedro, infatti oggi lavora come speaker radiofonico in una emittente veneta.

Insomma, l’ex concorrente del Grande Fratello, anche se non ha ottenuto il successo dei suoi colleghi della terza edizione si è comunque distinto, ha realizzato molti suoi sogni e oggi sembra molto contento e realizzato. Lo vediamo infatti nel suo profilo Instagram ricco di entusiasmo e felicissimo della sua famiglia. Gli auguriamo il meglio!