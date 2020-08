Gaia Bianchi, il gesto che scatena la polemica social: la famosa tiktoker è diventata prima in tendenza, ecco cosa ha fatto.

Gaia Bianchi è una delle tiktoker più famose in circolazione, con oltre 1 milione di followers sul noto social. Tanti i seguaci anche sul suo profilo Instagram, dove la giovane influencer conta oltre 400mila followers. 16 anni, bellissima e dalla forte personalità, Gaia ha fatto molto discutere nei mesi scorsi, durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, per aver violato il lockdown con lo scopo di incontrare alcuni amici. Un gesto che non è certo passato inosservato e ha provocato diversi strascichi di polemiche. Ora, però, la giovanissima tiktoker ne ha fatta un’altra, e anche stavolta le polemiche e le critiche non sono certo mancate, in particolare su Twitter, dove la Bianchi è diventata prima in tendenze. Cosa avrà combinato stavolta? Beh, la risposta è semplice ed è sempre collegata alla questione Covid: ecco tutti i dettagli.

Gaia Bianchi è super seguita sui social e molto amata, ma poco fa ha scatenato un’enorme polemica, in particolare su Twitter. Tutto è nato dalla decisione delle autorità governative di chiudere le discoteche in tutta Italia, in seguito ai diversi focolai di Cooronavirus scoppiati in tutta Italia. Gaia si è lamentata pubblicamente di questa decisione, pubblicando un tweet provocatorio, nel quale scriveva: “Caro Governo, se chiudete le discoteche io non vado neanche a scuola”. Parole ironiche le sue, come lei stessa ha poi spiegato pubblicamente, ma che hanno in poco tempo scatenato le critiche da parte degli utenti di TWitter, che non hanno gradito il suo commento, trovandolo inappropriato e fuori luogo. Tantissimi i tweet pubblicati con l’hashtag #GaiaBianchiisOverParty, che al momento è tra i primi in tendenze, proprio per i numerosissimi commenti arrivati.

Vista l’eco raggiunta dalle sue parole, Gaia ha poi rettificato e spiegato il motivo del suo post, sottolineando che si trattava di un commento ironico. Nel suo sfogo, la tiktoker ha sottolineato di voler polemizzare contro il Governo, che a Ferragosto ha lasciato i locali aperti: “Ditemi voi chi resta a casa a Ferragosto”, ha scritto, e di aver utilizzato un tono provocatorio, che evidentemente in tanti non hanno colto. Vedremo ora se il suo sfogo sortirà l’effetto desiderato. Voi credete alle sue parole?