Giulia De Lellis, il top è cortissimo: l’incidente bollente è dietro l’angolo, i fan si scatenano e la ricoprono di like e commenti positivi

Queste ultime settimane per una delle influencer italiane più amate degli ultimi anni non sono state affatto semplici. La bella e simpatica Giulia De Lellis infatti sta attraversando un periodo piuttosto complicato tra problemi di salute e preoccupazioni. In primis un po’ di tempo fa la ragazza infatti dopo aver accusato dei problemi di salute ricorrenti e prolungati nel tempo ha scoperto che dovrà sottoporsi ad un fastidioso e complicato intervento correttivo. Poi sua nonna è stata ricoverata in ospedale, dandole non poche preoccupazioni e infine la sua storia con Andrea Damante sembra continuare a vacillare. I due che sembravano aver ritrovato finalmente la felicità, adesso sembrano essere tornati al punto di partenza, di nuovo separati e con mille dubbi per la testa. Chissà quindi cosa accadrà nelle prossime settimane e se i due riusciranno a ricucire ancora una volta il loro rapporto.

Giulia De Lellis continua incessantemente a far parlare di se. La ragazza sta infatti facendo mormorare moltissimo il web per il suo rapporto con Andrea Damante. La ragazza e il Dj Veronese sembrerebbero essere nuovamente in crisi, e se inizialmente tutto sembrava tacere, ora i due hanno spiegato che stanno cercando di capire come andare avanti, perché non sempre è semplice superare determinati ostacoli. Noi ovviamente ci auguriamo che i due ritrovino nuovamente gli equilibri che si erano creati duranti il lockdown che hanno trascorso insieme nella casa della ragazza a Latina e poi a Milano a casa di lui. Nel frattempo lei si dedica del tempo per se e per gli amici di sempre, con cui sta trascorrendo un periodo di vacanza.

Ad una cena ieri sera la ragazza ha sfoggiato un look davvero esagerato! Una gonna di jeans lunga, piuttosto vintage e un top davvero esagerato! Il top in questione è minuscolo e ricoperto di strass luccicanti. Il top è stato preso dal brand Nué e ha un costo di circa 330 euro. Il look le dona davvero moltissimo e noi siamo certi che in poco tempo il top andrà a ruba e sarà super indossato anche dalle più giovani! Perché lo sappiamo tutti, la De Lellis è una vera guru in fatto di moda!