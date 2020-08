Ferragosto in ospedale per l’assessore della Lombardia, Giulio Gallera: l’incidente che lo ha costretto ad interrompere improvvisamente le vacanze.

Lo ha raccontato sul suo profilo Instagram con due immagini che fanno subito intendere la gravità di quanto accaduto: l’assessore Giulio Gallera è stato protagonista di un violento incidente, ferendosi pesantemente alla testa mentre giocava a padel con degli amici in spiaggia. “Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente”, si legge nel post pubblicato sulla sua pagina e racconta di essere andato a sbattere con la testa contro un’inferriata metallica durante una partita di padel con degli amici. Nessun danno serio dal punto di vista neurologico, per fortuna, ma Gallera ha rimediato 30 punti di sutura alla testa, come mostrano gli scatti postati. L’assessore ha poi ringraziato pubblicamente gli operatori del 118 di Santa Margherita per il loro operato ed anche il personale sanitario che gli ha prestato soccorso all’ospedale di Lavagna. Gallera ha già fatto ritorno a Milano dove si trova ricoverato e dove resterà per un paio di giorni sotto osservazione. E’ infatti fondamentale vedere come evolverà la situazione e se ci saranno o no spiacevoli conseguenze sul suo stato di salute, data la violenza dell’impatto avuto contro la lastra di metallo.

Gallera: prima dell’incidente, altri problemi per l’emergenza Covid

Insomma, non c’è pace per l’assessore lombardo: questo incidente sembra concludere una stagione non proprio semplice per lui, che ha dovuto affrontare l’emergenza sanitaria dalla quale la sua regione è stata colpita in modo particolare. Dopo la miriade di difficoltà affrontate, proprio giorni fa, l’assessorato al Welfare della Lombardia si è dovuto ingegnare per tentare di risolvere il problema dei tamponi negli aeroporti della regione: problema non da poco, visto che per ora in Lombardia, diversamente da quanto succede in altre regioni, non è ancora possibile sottoporre ai test coloro che tornano da Grecia, Spagna, Malta e Croazia.

Davvero un brutto incidente quello capitato all’assessore della Lombardia, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in completo relax in Liguria.