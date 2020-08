La famosa modella è incinta e mostra il pancino sui social con un costume molto sensuale che evidenzia le sue bellissime forme.

Chrissy Teigen ha iniziato a lavorare come modella nel 2004 dopo essere stata scoperta da un fotografo durante il suo turno di lavoro in un negozio di surf. Ha fatto il suo debutto sulla rivista Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2010. Nel 2013 appare nel videoclip musicale della famosa canzone “All of me” del marito John Legend, ispirata proprio a lei. Infatti nel video sono presenti le immagini del loro bellissimo matrimonio. La coppia, sposata dal 2013 ha avuto due figli, Luna e Miles, e appare sui social molto affiatata e innamorata, come si evince dai numerosi momenti di quotidianità condivisi. Chrissy e John negli ultimi giorni hanno dato un’ennesima prova del loro amore, annunciando di aspettare il loro terzo figlio, attraverso un’immagine tratta dal videoclip di Wild, il nuovo singolo lanciato dal famoso cantante il 13 agosto. La bellissima modella condivide sul suo profilo attimi dolcissimi in cui mostra il suo pancino, e di recente ha lasciato i suoi fan senza parole.

Chrissy Teigen è sposata con il famoso cantante John Legend dal 2013, la coppia ha avuto due bellissimi bambini, e negli ultimi giorni hanno annunciato di aspettare il loro terzo figlio. La modella ha mostrato sui social il suo pancino, non rinunciando alla sensualità.

Con un costume molto sensuale è apparsa sui social intenta a scoprire le forme della sua gravidanza, che diventano sempre più evidenti. Nonostante il pancino, la donna non rinuncia alla sensualità indossando un costume dalla scollatura profonda e dai tagli rivelatori. Chrissy ha posato di fronte allo specchio mettendo in risalto le sue generose e bellissime forme. Sembra proprio che la gravidanza la renda ancora più bella e luminosa, dimostrando così che nessuna donna in attesa dovrebbe rinunciare a mostrare la sua femminilità.

