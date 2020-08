Irama, avete mai visto sua mamma? Bella e giovanissima, come lui

Irama è uno dei cantanti più amati e ascoltati del momento, con il suo stile particolare ed eccentrico: ma avete mai visto sua mamma? Sembra sua sorella, bella e giovanissima, proprio come lui.

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara, in provincia di Massa-Carrara, è uno degli artisti più in voga del momento, le sue canzoni hanno scavalcato in poco tempo le classifiche italiane. Ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al Festival di Sanremo nel 2016 con il brano “Cosa resterà” nella categoria ” Nuove Proposte”, ma è salito alla ribalta nel 2018 in seguito alla vittoria del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Dopo essere uscito trionfante dal programma, ha nuovamente partecipato a Sanremo nel 2019, con la canzone “La ragazza col cuore di latta“. E anche quest’anno è uscito vincitore dall’edizione speciale di Amici, dedicata alla raccolta fondi della Protezione civile per l’emergenza sanitaria. Il successo si è presentato come un fulmine improvviso, e in breve tempo è riuscito a raggiungere con i suoi brani primi posti e palchi internazionali. Per quanto riguarda la sua vita privata, Irama è molto riservato, raramente condivide sui social la sua quotidianità. Tutto quello che è noto, è stato scoperto grazie alla sua partecipazione ad Amici. Ma avete mai visto la madre del giovane cantante? Davvero bellissima.

Irama, avete mai visto sua mamma? La somiglianza è davvero incredibile

Il famoso cantante noto con il nome d’arte Irama è stato uno dei vincitori di Amici, molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Ma è proprio durante la sua partecipazione al talent show che il giovane ha ricevuto una sorpresa dalla mamma.

Un gesto inaspettato per Filippo, data la riservatezza della sua famiglia. La mamma, di nome Patrizia, si mostrò in un video, e si sa ai fan più accaniti non sfugge proprio nulla, e il particolare è subito saltato agli occhi. Infatti, la somiglianza fra mamma e figlio è davvero incredibile e la donna appare bella e giovanissima, proprio come lui, tanto da sembrare sua sorella. Il loro rapporto è molto forte e negli ultimi anni, nonostante il suo essere così modesto, Filippo ha mostrato qualche volta sui social teneri attimi trascorsi con la mamma. In quel video, mandato in onda durante la puntata di Amici, Patrizia gli parlò in videochiamata, dicendogli di essere molto fiera di lui e del suo lungo percorso. Irama dal canto suo ha sempre dichiarato di avere una famiglia tanto ” silenziosa” e di non avere molte aspettative. Fu per questo un momento molto intenso ed emozionante per il giovane cantante che non poteva aspettarsi una tale sorpresa.

Segui anche il nostro canale instangram—>clicca qui

M.B