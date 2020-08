Maria De Filippi fa un incredibile confessione sul figlio Gabriele e si lascia andare a momenti di tenerezza: non l’aveva mai detto prima.

Conduttrice, autrice e produttrice televisiva Maria De Filippi è una delle donne italiane più apprezzate e amate del panorama italiano, non solo per la sua eccezionale bravura ma anche per la sua bellezza. Ha condotto e prodotto diversi programmi televisivi, come Amici, C’è posta per te, Tù sì che vales e Temptation Island. Nel 2017 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival Di Sanremo, mandato in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai 1. Maria è sposata con Maurizio Costanzo da quasi 25 anni, una lunga storia d’amore che non è mai andata incontro a crisi o pause. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice al settimanale Gente, dichiarando di non aver mai pensato di lasciare il marito: “E’ stata la mia vita Maurizio, è la mia vita tutti i giorni. E’ il mio amore unico.” Parole che diventano ancora più tenere quando parla del figlio Gabriele, adottato all’età di 13 anni, nel 2004. Maria presa dall’emozione del momento fa un incredibile confessione sul figlio: non l’aveva mai detto prima. Vediamo di cosa si tratta.

Maria De Filippi rivela un incredibile confessione sul figlio Gabriele: parole che non aveva mai detto prima

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sposati da circa 25 anni e nel 2004 hanno deciso di adottare un bambino, Gabriele, oggi 26enne. La donna rivela un incredibile confessione sul figlio.

Sempre attenta e perspicace nell’intervistare gli altri, Maria De Filippi racconta raramente particolari della sua vita privata. Questa volta, però, si è lasciata andare parlando del figlio Gabriele, che da poco ha lasciato la casa di famiglia per andare a convivere con la fidanzata: ” Gabriele è andato a convivere con la fidanzata, sono contenta. Un po’ l’ho spinto anche io a fare questo passo. Però quella sera che è uscito di casa mi sono commossa, non lo nego”. Ma la De Filippi ha anche confessato il suo sogno di diventare nonna:” Mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia“. Una rivelazione molto intima che mostra chiaramente l’affetto che li lega e il suo essere una madre attenta e premurosa, oltre che una donna dedita al suo lavoro con grande professionalità.

Segui anche il nostro canale instangram—> clicca qui

M.B