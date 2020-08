Maria De Filippi è la regina di Canale 5, lo sanno tutti, ma quale sarà il programma preferito della celeberrima conduttrice? Non ci credereste mai.

E’ sempre in tv, instancabile, con i suoi tanti seguitissimi programmi Mediaset: una presenza quasi fissa e giornaliera, tanto che è difficile immaginarla dall’altra parte dello schermo, seduta un divano come una normale telespettatrice. Eppure anche Queen Mary guarda la tv e, insieme al marito Maurizio Costanzo, ha una trasmissione preferita. Di quale trasmissione si tratta? Ve lo sveliamo qui, anticipandovi che tantissimi anni fa la bionda presentatrice ebbe l’occasione di condurla in prima persona. Stiamo parlando di “Chi l’ha visto?”, uno dei programmi cult in onda da più di 30 anni su Rai 3, che per la De Filippi e suo marito rappresenta ogni mercoledì un rituale irrinunciabile.

Maria De Filippi e “Chi l’ha visto?”, l’incredibile retroscena

Il programma Rai incentrato sulle persone scomparse, che vede al timone da ormai molti anni la bravissima Federica Sciarelli, è apprezzato tantissimo dai coniugi Costanzo, che hanno solo parole lodevoli per la collega, ritenendo la sua trasmissione un prodotto di valore, sempre alla ricerca della verità e non della spettacolarità. Come anticipato, in base a quanto raccontato da lei stessa nel 2015 al settimanale Oggi, nel lontano 1993 fu proprio Maria a ricevere la proposta di condurre “Chi l’ha visto?”, oltre ad altri programmi in onda sulla Rai in quel periodo. Fu il presidente Fedele Confalonieri a fermarla. La conduttrice di punta di Mediaset ha ammesso che sarebbe stata felicissima di guidare la macchina di quello che è sempre stato per lei un programma da ammirare. E chissà come sarebbe andata se Confalonieri non l’avesse convinta a restare negli studi di Cologno Monzese, proprio lei che ha cambiato il modo di fare televisione in Italia negli ultimi 25 anni, con idee innovative e sempre al passo coi tempi che, criticabili o meno, hanno fatto la storia della tv italiana.

Ricordiamo a tutti i fan che dopo una piccola pausa estiva, Federica Sciarelli e tutta la squadra di “Chi l’ha visto?” torneranno in onda martedì 18 agosto, come sempre su Rai 3.