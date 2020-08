La confessione dell’ex miss Italia Martina Colombari, vittima di orribili insulti su web: il motivo, svelato in un’intervista in radio, è incredibile.

L’odio social continua a mietere vittime: stavolta il bersaglio è la bella Martina Colombari, offesa pesantemente dai tanti bulli che navigano in rete. Ma cosa è accaduto alla moglie di Costacurta, tanto da farla sentire “infastidita e indignata”? Lo ha rivelato nel corso di un’intervista al programma radiofonico “I lunatici”, dove ha dato via libera a tutto il suo sfogo. E’ da tempo, infatti, che la Colombari è oggetto di aggressioni sui suoi profili social per un motivo in particolare. Ma vediamo perchè.

Martina Colombari decide di vuotare il sacco e fa una confessione chock

L’attrice e modella, che si trova ora in vacanza a Riccione dalla sua famiglia insieme al marito e al figlio Achille, ha confessato nell’intervista alla radio tutta la sua amarezza per le parole offensive ed inaccettabili che alcuni haters le rivolgono sui social, dove Martina ha tantissimi seguaci. Alcuni infatti la accusano di una cosa gravissima e cioè di spingere, con la sua magrezza eccessiva, le ragazze verso l’anoressia, arrivando a definirla addirittura una “anoressica schifosa”. Ma lei non ci sta e mette “i puntini sulle i” spiegando che l’anoressia è una malattia molto seria, dovuta ad un malessere psicologico importante e che perciò queste accuse nei suoi confronti sono gravissime. L’attrice racconta che di solito cerca di sorvolare facendosi scivolare addosso questi commenti inqualificabili per non alimentare ulteriormente le polemiche, ma che ad un certo punto è doveroso perché il rispetto è alla base di tutto. Secondo Martina, la quarantena è stato un’importante occasione di riflessione, in cui guardarsi dentro e dare in giusto valore alle cose, come è accaduto per lei e suo marito che, durante quel periodo così particolare hanno ravvivato la scintilla che da tanto tempo li tiene così uniti.

Martina riuscirà a lasciarsi alle spalle le offese dei leoni da tastiera per dedicarsi al suo amore in tutta tranquillità? Continuate a seguirla sui social e lo scoprirete