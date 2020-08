Matrimonio finito per l’amatissimo cantante? La clamorosa indiscrezione lascia i fan a bocca aperta, ecco tutti i dettagli della vicenda.

Matrimonio finito per l’amatissimo cantante dopo 17 anni e 4 figli? E’ questa la clamorosa indiscrezione che circola da qualche settimana e che riguarda uno degli artisti più amati e apprezzati del nostro panorama musicale. Un cantautore, musicista e produttore che ha fatto la storia della musica italiana con brani che nel tempo sono diventati veri e propri cult e che tutti noi abbiamo canticchiato almeno una volta nella nostra vita. Avete capito di chi stiamo parlando? La risposta è semplice: Gianluca Grignani. Un nome, una garanzia. E non lo diciamo certo noi, ma lo testimonia l’enorme successo che la sua musica continua a regalargli da oltre 25 anni. Con 5 milioni di dischi venduti, tra cui un disco di diamante, 4 dischi di platino e 2 dischi d’oro, Grignani è uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana e non solo. Ora, a pochi mesi dall’uscita del suo nuovo album, prevista per la fine del 2020, sarebbe arrivata la rottura con la moglie Francesca Dall’Olio, almeno stando alla clamorosa indiscrezione diffusa da Dagospia: ecco tutti i dettagli.

Matrimonio finito tra l’amatissimo cantante Gianluca Grignani e sua moglie Francesca Dall’Olio? L’indiscrezione

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si sono conosciuti nel lontano 1996, durante le riprese del video di ‘La Fabbrica di Plastica’, dove lei lavorava come fotografa. Sposatisi nel 2003, hanno avuto 4 splendidi figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Sempre molti riservati sulla loro vita privata, Gianluca e Francesca sono sempre apparsi molto uniti e solidi, ma negli ultimi mesi, stando alle indiscrezioni, sarebbero entrati in crisi, tanto che da qualche settimana lei avrebbe preso la drastica decisione di porre fine al loro matrimonio. Inizialmente nessuno dei due ha parlato della situazione, ma poi Grignani è intervenuto sul suo profilo Instagram, con un lungo e forte post, nel quale ha smentito le voci sul suo conto. Anche senza fare diretto riferimento al suo matrimonio, il cantante ha detto che avrebbe agito legalmente contro tutti quelli che hanno messo in giro voci non vere sul suo conto.

Per ora, dunque, non sembrano esserci gli estremi per parlare della fine del matrimonio tra Grignani e la Dall’Olio, soprattutto stando alle parole del cantante in questo post pubblicato su Instagram. Non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda, ma soprattutto i fan di Gianluca aspettano l’uscita del suo nuovo album. Anche voi non vedete l’ora di ascoltare le sue nuove canzoni?