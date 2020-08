Gravissimo lutto per Megan Gale: era scomparso da settimane

Megan Gale, suo fratello Jason è stato ritrovato morto. L’uomo 49 anni era scomparso da una settimana. Dubbi e incertezze sulla causa del decesso.

Una notizia tragica e dolorosa che arriva in un periodo storico, per altro, non facile. Il fratello di Megan Gale, Jason, è morto. L’uomo era scomparso da ormai una settimana e i familiari avevano temuto il peggio, ma non avevano mai perso le speranze. Purtroppo invece la notizia che tutti non volevano sentire è arrivata: il 49enne fratello della bellissima modella italiana è stato trovato senza vita in un bosco nella località di Perth.

Jason Gale: un periodo difficile e poi la sparizione nel bosco

Jason Gale, fratello di Megan, a quanto pare stava attraversando un periodo difficile emotivamente e psicologicamente. Questo almeno secondo quanto hanno dichiarato le persone a lui più vicine, ma nessuno si sarebbe aspettato un tragico epilogo come questo. Il fratello di Megan Gale stava attraversando un periodo piuttosto difficile. Pare che stesse affrontando la morte di un suo caro amico a cui aveva assistito in prima persona e la morte del suo cane, il doberman Badge. Due eventi che hanno cambiato il modo di vivere e di percepire il mondo attorno a lui, portando Jason a chiudersi in se stesso. Non si sanno ancora con certezza le cause della morte e sul corpo del 49enne sarà disposta l’autopsia. Il Daily Mail, che ha seguito tutta la notizia ha dato alcuni dettagli aggiuntivi, ma nulla che possa far veramente chiarezza sull’accaduto.

Il dolore di Megan Gale per il fratello

Megan Gale, sebbene sia un personaggio televisivo in Italia ormai un po’ “desueto” è rimasta comunque nel cuore di molti non solo per la sua bellezza, ma anche perché è stata l’icona di una campagna pubblicitaria di grande successo di una compagnia telefonica degli anni ’90 e, come sempre, certe emozioni e ricordi del passato rendono tutto un po’ più magico. Così, quando abbiamo saputo della morte di Jason Gale, fratello di Megan, tutti ci siamo stretti attorno alla famiglia della modella, seppur solo virtualmente. Jason era più grande di Megan di 4 anni e non aveva mai lavorato nel mondo dello spettacolo. Pare che avesse una vita semplice, come operaio, e non amava farsi vedere in giro.

L’uomo era sparito il 14 luglio e l’ultima volta che era stato visto era al volante della sua auto. A trovare il corpo senza vita era stata una guardia forestale che era addetto, assieme ad altri, alle ricerche.