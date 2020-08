Mercedesz Henger, l’incredibile trasformazione: com’è cambiata nel tempo

View this post on Instagram

2016 vs. 2020 🧡 . . Era da tanto tempo che non mettevo un “prima e dopo” , questo perché aspetto sempre di arrivare al “massimo” per poter mostrare con orgoglio i risultati della tanta fatica in palestra … quel “massimo” non so’ neanche io che cosa significhi. So’ solo che adesso , la maggior parte dei giorni, sono felice e soddisfatta del mio fisico. Indipendentemente da quello che possono pensare le persone. “Hai le gambe troppo grosse” , “le braccia non sono femminili” e altri commenti a caso che neanche mi vengono in mente. Certo, sono tutte opinioni valide, sempre se pensate che a giudicare il vostro fisico debbano essere gli altri, ma io non la penso così. Penso che tutti sono bellissimi qualsiasi sia il loro fisico, l’importante è che siano felici e soddisfatti di loro stessi. Ci sono giorni o settimane in cui non sono per niente tirata come nella foto a destra , mi gonfio, mi fermo un attimo. Ma rimango sempre felice e consapevole del fatto che ho lavorato sodo per ottenere risultati che non avrei mai pensato di poter ottenere. E continuerò a lavorare per la mia felicità e soddisfazione. 🧡💪 . . Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato facile senza il mio @lucasperacchi , quindi, come sempre: grazie amore mio. 🧡🧡🧡