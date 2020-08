Uomini e donne, Roberta Di Padua è una delle partecipanti del programma di Maria De Filippi, che da anni viene trasmesso su canale 5.

La donna è tra le dame del parterre femminile più amate e seguite di Uomini e Donne, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua forte personalità, soprattutto nel saper affrontare le discussioni in studio. Una donna che non osa certo venir meno durante gli scontri, schietta e vivace, capace di essere al passo con le altre dame, ma anche con il parterre maschile. Roberta è originaria di Cassino, dalla sua prima relazione è nato nel 2013 il figlio Alex. Negli studi del noto programma, la donna ha sempre dichiarato di essere alla ricerca del vero amore, pronta ad uscire dalla trasmissione una volta trovato. Ad Uomini e Donne ha avuto diverse frequentazioni in questi anni, ma nessuna è andata come lei sperava. Roberta Di Padua ha raccontato il suo dramma: “Ho versato lacrime“, vediamo cos’è successo.

Roberta Di Padua racconta il suo dramma: “Ho versato lacrime”

Nella stagione appena conclusa di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è uscita ancora una volta sola dal programma, non avendo avuto nessuna frequentazione importante.

Roberta ha sempre raccontato di essere una donna forte ed indipendente, ma di aver sofferto molto in passato. In una storia condivisa sul suo profilo instangram ha dichiarato:”Ho imparato a vedermela da sola, ho superato grandi perdite, ho preso tante porte in faccia, ho vissuto la solitudine, ho versato tante lacrime. Sono diventata una donna migliore! Dove ho trovato le forze? E’ la forza che trova me, sempre”. Queste le forti parole della donna che hanno colpito i suoi numerosi follower, sempre pronti a sostenerla. Roberta Di Padua riuscirà a trovare il vero amore nella nuova edizione di Uomini e Donne? Non ci resta che attendere e sperare insieme a lei in un futuro ricco d’amore.

M.B