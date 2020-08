Uomini e Donne, una coppia molto amata è pronta al grande passo: l’annuncio ufficiale sta facendo impazzire i fan del programma

C’è da dire che quest’ultima edizione di Uomini e Donna è stata certamente tra le più iconiche e particolari della storia del programma. Soprattutto a causa del Corona Virus che ha reso quasi impossibile lo svolgimento del programma nelle modalità che noi fino ad oggi siamo sempre stati abituati a vedere. Tutti i troni hanno subito delle variazioni più o meno importanti che hanno decretato questa come la stagione del programma più particolare dell’ultimo decennio. Non solo la condizione di chiusura obbligatoria nelle case, ma anche le nuove modalità di conoscenza hanno fatto si che il pubblico si appassionasse e non poco alle vicende dei vari tronisti. Dal programma sono uscite tre coppie, due delle quali sembrano essere al momento molto solide e innamorate e una invece non è neanche uscita dal programma che purtroppo si è resa conto di non essere fatta l’uno per l’altro…

Uomini e Donne, coppia pronta al grande passo: l’annuncio ufficiale

Ma adesso pare proprio che una delle due coppie sia pronta per fare un passo davvero importante. Stiamo parlando di della coppia formata da Sarah Shaimi e Sonny Di Meo. I due ragazzi hanno avuto diversi alti e bassi durante il percorso, eppure la loro storia sembra proseguire a gonfie vele, e anzi sembrerebbero proprio pronti a fare un passo molto importante. Al settimanale ‘Di Più Tv’ la ragazza racconta di essere pronta a fare un passo avanti nella loro storia e di non volersi più accontentare di fare i fidanzatini. La Shaimi vorrebbe infatti qualcosa in più dal loro rapporto e si dichiara pronta ad andare a convivere. Nello specifico la ragazza afferma: “Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana- poi indirizza un messaggio al fidanzato- Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola.

Insomma un rapporto che procede a gonfie vele e che trova un forte riscontro anche da parte del ragazzo che dal lato suo si dice innamoratissimo, come da anni ormai non accadeva più.