Viviana Parisi: anche “Chi l’ha visto?” torna, nonostante la pausa estiva, e parlerà in uno speciale della terribile tragedia di Caronia, della scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele.

La vicenda accaduta nel messinese, ossia la scomparsa della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele, avvenuta il 3 agosto ha sconvolto tutta l’Italia. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna, le ricerche sono ancora in atto per cercare di capire cosa sia successo prima e dopo l’incidente che la dj ha subito in galleria. Del bambino ancora nessuna traccia è stata riscontrata e molte sono le ipotesi avanzate, una delle quali è che non fosse presente al momento dell’impatto. Per questo, anche la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, “Chi l’ha visto?“, cercherà di fare chiarezza sull’accaduto, in uno speciale che verrà trasmesso su Rai 3. Vediamo quando andrà in onda la puntata.

Viviana Parisi, anche “Chi l’ha visto?” ne parlerà in una puntata speciale

Il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” nella serata di martedì 18 agosto 2020 torna in tv, nonostante la pausa estiva, per affrontare in prima serata il caso di Viviana Parisi e di suo figlio, il piccolo Gioele.

“Chi l’ha visto?” è un programma che da più di vent’anni si occupa delle drammatiche vicende delle persone scomparse e proprio per questo verrà mandata in onda una puntata speciale che affronterà il caso della sparizione del piccolo Gioele, e di quanto accaduto prima e dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi. Le ulteriori ricerche messe in atto dal programma potrebbero portare ad una maggiore chiarezza del caso, infatti, il servizio ha il compito di fornire tutte le indicazioni possibili, anche interrogando i cittadini, per poter essere d’aiuto alle indagini. La puntata speciale trasmessa il 18 agosto aprirà le porte del programma, dopo la chiusura dovuta alla pausa estiva. L’appello del marito di Viviana ha così raggiunto Federica Sciarelli e la redazione, che hanno ritenuto opportuno contribuire a fornire nuovi dettagli, grazie al loro ruolo pubblico. Infatti, proprio qualche giorno fa, il compagno della dj, Daniele Mondello, aveva rivolto un appello:”Cerco mio figlio per riabbracciarlo e chiedo a tutti di aiutarmi.” Richiesta questa che sembra aver trovato il necessario riscontro.

