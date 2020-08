Ambra Angiolini fa una rivelazione ‘shock’ sull’ex durante la puntata de L’intervista, il talk show ideato e diretto da Maurizio Costanzo: chi l’avrebbe mai detto?

Ambra Angiolini si racconta nel programma di Maurizio Costanzo, L’intervista, e parla della sua vita privata ma anche del suo lavoro in televisione. La donna ha esordito appena 15enne in Bulli & Pupe, e debutta nel 1992 nel programma Non è la Rai, che le dà un enorme popolarità. Ha condotto diversi programmi fino ad entrare nel mondo del cinema, una carriera cinematografica iniziata per caso, nel film di Ferzan Ozpetek “Saturno Contro”, che l’ha vista rivestire i panni della protagonista. Durante l’intervista sono state mostrate le immagini che narrano le svolte più significative della sua vita artistica e familiare e Ambra si è lasciata andare a teneri parole per la mamma Doriana e il papà Alfredo. Messaggi dolcissimi sono stati rivolti anche ai suoi figli Jolanda e Leonardo, nati dalla storia d’amore con il famoso cantautore Francesco Renga. La Angiolini ha anche fatto una rivelazione ‘shock’ sull’ex, vediamo di cosa si tratta.

Nel corso della puntata de L’intervista, condotta da Maurizio Costanzo, Ambra Angiolini si è lasciata andare e ha fatto una rivelazione ‘shock’ sull’ex compagno Gianni Boncompagni.

“Con lui, come con tutti gli uomini, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perchè non sapevo mai cosa dire, mi sentivo sempre stupida. Poco prima che se ne andasse, mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto. Mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro”, questa la confessione che Ambra ha rivelato a Maurizio Costanzo e che ha lasciato i telespettatori sorpresi. Ma la Angiolini ha anche parlato della sua relazione con Massimiliano Allegri: “Io vivo con i miei figli a Brescia, Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Siamo itineranti, che è anche il bello della nostra storia. Sono innamorata!”. Un’intervista che ha colpito il pubblico grazie alla personalità bella e genuina di Ambra.

