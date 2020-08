Anna Tatangelo, nuovo cambio di look e fascino mozzafiato in piscina

Il nuovo look di Anna Tatangelo su Instagram fa impazzire i fan: sensuale e riflessiva in piscina.

Anna Tatangelo negli ultimi mesi ha cambiato spesso look. Si sta godendo una sorta di rinascita musicale con la nuova hit estiva “Guapo” insieme a Geolier e soprattutto si sta rimettendo in piedi dopo la fine, ormai sembra definitiva, della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. La bellissima cantante ha pubblicato diversi selfie in cui si ritrae in modo molto sensuale con un taglio di capelli e un colore completamente nuovo. Nell’ultima foto postata su Instagram la vediamo così con un nuovo look molto più sbarazzino e all’insegna del relax estivo.

Il nuovo look di Anna Tatangelo

Se nelle ultime foto Anna aveva assunto il mood da donna grintosa, quasi aggressiva, in questo ultimo scatto pubblicato su Instagram vediamo una Tatangelo più rilassata, quasi riflessiva e con un non so che di molto “vacanziero”. La cantante di Guapo, infatti, si è legata in capelli in una treccia sbarazzina, con un bel cappello di paglia. Resta molto sensuale e i fan hanno subito notato che il bikini è piccolissimo e lascia poco all’immaginazione. Stacco di coscia importante e i fan hanno subito riempito la foto di commenti positivi: “Sei bellissima; da urlo; fantastica”… e come dargli torto visto che Anna sembra essere più bella che mai?

Il 2020 di Anna Tatangelo

Un look che sa di estate, ma che nello scatto, che la vede seduta a bordo piscina, le dà anche un non so che di molto riflessiva. Del resto per Anna Tatangelo questo è stato un periodo duro. Sia perché ha dovuto affrontare, come tutti il lockdown, sia perché ha affrontato la fine della relazione con Gigi D’Alessio e alla fine del periodo di chiusura, si è tinta i capelli di biondo. Un cambiamento radicale e ora sembra che si stia finalmente rilassando e godendo appunto il successo del suo singolo, Guapo.