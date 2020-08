Anna Tatangelo, la mamma ricoverata in ospedale: brutto episodio, ecco cos’è successo alla donna e quali sono le sue attuali condizioni, tutti i dettagli.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama televisivo italiano. La sua voce melodiosa e le sue splendide canzoni hanno fatto innamorare il pubblico in tante occasioni e continuano a far sognare i suoi tantissimi fan. Nell’ultimo periodo, dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna ha cambiato completamente il suo profilo Instagram, ripartendo da zero anche con un nuovo splendido look, che ha fatto impazzire i suoi followers, arrivati oggi a oltre 1 milione e mezzo. Nell’ultimo periodo è uscito anche il suo nuovo singolo, Guapo, in collaborazione con Geolier, il rapper del momento. Insomma, se da un lato la vita privata di Anna ha subito un grande cambiamento, dal punto di vista professionale è un periodo davvero positivo per la cantante, che ha tanti nuovi progetti in serbo per continuare a sorprendere e far appassionare i suoi fan. Poco fa, però, la Tatangelo è stata protagonista di un brutto episodio, che riguarda sua madre, la quale è finita in ospedale dopo un incidente domestico: ecco i dettagli della vicenda e le attuali condizioni di salute della donna.

La mamma di Anna Tatangelo, la signora Palmira, è stata ricoverata alcune ore fa presso un ospedale di Roma dopo essere stata vittima di un incidente domestico. Brutto episodio per la donna, a cui la cantante è molto legata. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la signora Palmira Tatangelo sarebbe caduta in casa, riportando la frattura scomposta della mandibola. Le sue condizioni, al momento, non sembrano destare preoccupazione, ma è chiaro che la donna deve rimanere sotto osservazione anche nelle prossime ore. Dopo essere stata immediatamente soccorsa dal 118, Palmira è stata subito trasferita in una struttura di Roma specializzata in interventi maxillo facciali. Le sue condizioni, comunque, sembrano essere stabili, anche se i tempi di guarigione in questi casi vanno solitamente dalle 4 alle 6 settimane.

Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Anna Tatangelo, alla quale va sicuramente l’affetto di tutti i suoi fan, insieme a un grande in bocca al lupo per sua madre, affinché possa riprendersi al più presto da questo brutto episodio.