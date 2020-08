Arisa esplosiva in spiaggia: il costume contiene a stento le sue forme

Arisa si mostra esplosiva in spiaggia, la cantante sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare e sui social appare luminosa e raggiante, come è evidente dagli scatti postati.

La cantante in realtà si chiama Rosalba Pippa, nata a Genova e cresciuta a Pignola, un piccolo paese in provincia di Potenza. Ha sempre avuto fin da piccola la passione per la musica e per questo decide di trasferirsi a Milano, per coltivare il suo talento. La sua carriera inizia con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove vince nella categoria Nuove Proposte. Arisa si è sempre mostrata molto eccentrica, dalla personalità vivace, sfoggiando fin dall’inizio un look particolare, con cambi che hanno colpito positivamente i suoi fan. Negli ultimi giorni sta passando qualche giorno di vacanza al mare e sul suo profilo instangram continua a postare con frequenza scatti molto sensuali, l’ultimo pochi minuti fa, ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower.

Arisa esplosiva in spiaggia: si mostra con un costume che contiene a stento le sue forme

Pochi minuti fa la famosa cantante Arisa ha postato sui social uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi fan più accaniti.

La foto mostra lei esplosiva in spiaggia, su un una sdraio, con un costume che contiene a stento le sue forme generose e bellissime. L’immagine in pochi minuti sta accendendo la curiosità dei suoi follower, che si stanno pronunciando con parole decisamente lusinghiere nei confronti della cantante. Uno scatto che ha conquistato decisamente tutti,arrivando ad ottenere moltissimi likes in poco tempo. Arisa si mostra esplosiva e raggiante come non mai, mentre si gode gli attimi di relax al mare.

M.B