Belen e Cecilia Rodriguez sotto i riflettori: interviene mamma Veronica Cozzani, parole che colpiscono, ecco cosa ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Belen e Cecilia Rodriguez sono decisamente sotto i riflettori in questo periodo, in particolare a causa delle loro situazioni sentimentali. Entrambe amatissime dal pubblico e super seguite sui social, le sorelle Rodriguez hanno davvero un rapporto splendido e lo hanno sempre dimostrato, in tv come sui social. Da sempre legate da un amore indissolubile, Belen e Cecilia hanno anche creato insieme una linea di costumi, ‘Me Fui’, che sta avendo un grande successo anche grazie alle foto mozzafiato che le due ragazze pubblicano sui social per sponsorizzarla. Entrambe bellissime e con fisici a dir poco da urlo, Belen e Cecilia stanno vivendo un momento non facile dal punto di vista sentimentale. Belu si è nuovamente separata da Stefano De Martino ed è finita nel vortice del gossip, soprattutto per le voci di un presunto tradimento ai suoi danni, poi smentite, e per tutti i flirt che vengono continuamente attribuiti a lei e al suo ex marito. Momento non facile anche per Cecilia, che dopo quasi 3 anni d’amore con Ignazio Moser sembra essere in crisi con il suo compagno. Poco fa, in questo valzer di gossip che continuano a vedere le due sorelle Rodriguez sotto i riflettori, è intervenuta mamma Veronica Cozzani, che ha pubblicato un post da brividi sul suo profilo Instagram: ecco le sue parole.

Belen e Cecilia Rodriguez sotto i riflettori: interviene mamma Veronica Cozzani, ecco il post da brividi su Instagram

Belen e Cecilia Rodriguez hanno uno splendido rapporto tra di loro ed entrambe sono molto legate alla loro famiglia, composta dal fratello Jeremias e dai genitori Gustavo e Veronica. I Rodriguez hanno sempre sottolineato il loro forte legame e hanno sempre dimostrato di dare grandissima importanza alla famiglia. Poco fa mamma Veronica ha postato un’immagine della famiglia al completo. Nello scatto in questione, ci sono i 5 Rodriguez felici e sorridenti in giardino. La didascalia del post è davvero da brividi: “Passano gli anni..stiamo cambiando! Ma l’essenziale non cambia! I Rodriguez”, ha scritto Veronica.

Non possiamo dire con certezza se le sue parole siano riferite al periodo di crisi personale delle sue figlie, ma di sicuro arrivano in un momento delicato, quasi a voler sottolineare che la famiglia rimane sempre unita, nonostante i tanti cambiamenti che avvengono nelle vite di ognuno di loro. Voi che idea vi siete fatti?