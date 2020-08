Cecilia Rodriguez ripresa di spalle in intimo: il lato B è da urlo, Instagram in tilt per la sorella minore di Belen, la foto è imperdibile

Cecilia Rodriguez è ormai sulla bocca di tutti, così come la sorella maggiore Belen e per i medesimi motivi… Entrambe stanno infatti attraversando un momento molto difficile a livello sentimentale. Belen a causa della nuova separazione da Stefano de Martino e i presunti flirt con Gianmaria Antinolfi e Michele Morrone. In casa Rodriguez sembra non esserci mai pace per il cuore. Le due sorelle stanno attraversando un periodo per niente semplice e se tra Belen e De Martino sembra essere finita per sempre stavolta, tra Chechu e Ignazio Moser le cose non sono per niente chiare… I due ragazzi pare abbiano attraversato un periodo piuttosto turbolento poi rientrato con i due che trascorrevano le vacanze insieme. Attualmente però i due sembrano essere nuovamente separati e a nulla serve la curiosità dei followers, che ovviamente non riescono a ricevere alcuna risposta da parte della diretta interessata.

Cecilia Rodriguez ripresa di spalle: lato B da urlo, Instagram in tilt

Dato il periodo non troppo semplice, Cecilia, così come la sorella maggiore, ha deciso di rifugiarsi tra le braccia forti e protettive della sua famiglia. Con loro sta trascorrendo dei giorni tranquilli, facendo da figlia, sorella e soprattutto zia. Perché non dimentichiamoci che il grande amore della vita di Cecilia è proprio il nipotino Santiago. Le vacanze procedono a gonfie vele e tra una risata e un tuffo nel mare blu, l’argentina continua a far impazzire il web con il suo fisico bestiale. Snella, formosa e soprattutto slanciata. Cecilia è la versione minore di Belen Rodriguez, con cui condivide il cognome, la bellzza e la simpatia.

Poco fa ha pubblicato una foto che sta letteralmente facendo impazzire il web… E’ infatti apparsa girata di spalle con indosso un costumino da bagno verde in filo. Il lato b è sodo e formoso e viene messo in bella mostra dalla fotografia. Inutile dirvi che la foto in pochi minuti è stata letteralmente presa d’assalto dai like e i commenti positivi. Tra i commenti molti sono anche degli amici dell’argentina che non perdono mai occasione per farla sentire bellissima e super sensuale. Nel frattempo che emergano altri dettagli sulla sua storia con Ignazio Moser, noi continuiamo a spulciare il suo account ufficiale Instagram.