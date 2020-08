Elettra Lamborghini, iniziano a trapelare i primi dettagli del matrimonio: arrivano le partecipazioni, la storia sui social è imperdibile, correte a vederla

La bella e simpaticissima Elettra Lamborghini non smette mai di stupirci e tra le nuove novità sul suo matrimonio ce n’è una davvero molto interessante… Ma facciamo un piccolo passo indietro. La simpaticissima regina del Twerk ha iniziato quasi due anni fa una relazione con il cantante e dj AfroJack, i due si sono conosciuti durante un concerto a cui presenziavano entrambi. Da li i due non si sono mai separati e la donna ha sempre fatto sapere che con lui si sente una vera principessa. La cantante ha infatti ironicamente qualche tempo fa ha svelato di essere decisa a fare una lista di nozze, la classica lista dei desideri a cui gli invitati possono attenersi per fare un regalo ai novelli sposi. In questa stravagante lista di nozze pare proprio che la cantante non voglia rinunciare ad un attrezzo che la sua famiglia possiede e con cui le da piccola giocava spesso. A rivelare di cosa si tratti è proprio le attraverso delle Instagram Stories, una utilissima idropulitrice da esterno!

Elettra Lamborghini, i dettagli del matrimonio: arrivano le partecipazioni

Solo poco fa la cantante ha deciso di svelare sui suoi profili social, e in particolare instagram, alcune dettagli del suo matrimonio. La data non è ancora trapelata, ma sappiamo che i primi giorni di settembre dovrebbe svolgersi l’addio al nubilato alla tenuta San Domenico a Capua. Qui la cantante dovrebbe riunirsi con le amiche e le parenti più fidate. Ma non è tutto non è escluso che la data del matrimonio sia quindi molto vicina, visto che questa mattina è arrivato un pacco davvero molto particolare…

La ragazza ha ricevuto le partecipazioni del matrimonio, da parte del designer a cui si era affidata! Una bellissima notizia insomma! La ragazza ha aperto lo scatolone e si è riuscito ad intravedere le buste chiare delle partecipazioni. Insomma un piccolissimo spoiler, che tra poco potrebbe essere rivelato del tutto! Non ci resta quindi che aspettare impazientemente di scoprire altri succulenti dettagli sul matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Nel frattempo non ci resta che spulciare sul suo profilo ufficiale instagram…