Elodie super sexy in costume: balletto imperdibile con la nonna in barca

Elodie è una delle cantanti più amate del momento. Diventata famosa grazie alla partecipazione e al secondo posto ottenuto ad Amici 15, dove ha vinto il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5, la giovane e bellissima artista ha cominciato la sua carriera da solista ottenendo un successo dopo l’altro. Alcune delle sue ultime canzoni sono diventate dei veri e propri tormentoni estivi e continuano a far ballare la gente in tutta Italia. Basti pensare, ad esempio, a ‘Nero Bali’, in collaborazione con Gue Pequeno e Michele Bravi, o anche ‘Pensare Male’, con i The Kolors, e ‘Margarita’, il brano con Marracash, grazie al quale i due si sono conosciuti e innamorati. In quest’ultimo periodo Elodie è tornata a far ballare con il suo brano ‘Guaranà’, già certificato Disco di Platino dalla FIMI. Nel video della nuova canzone, Elodie si è mostrata bellissima, con un nuovo splendido look. Molto attiva anche sul suo profilo Instagram, poco fa Elodie si è mostrata super sexy in costume, in un video imperdibile in cui balla insieme a sua nonna in barca. Siete curiosi di vederlo?

Elodie è una cantante apprezzatissima per il suo talento e per la sua bellissima voce, ma anche per la sua incredibile bellezza. Fisico da urlo e sensualità da vendere, Elodie fa girare la testa a tantissimi uomini, come si vede spesso anche dai complimenti che riceve sui social. Spesso si mostra super seducente con i look che esibisce in tv, ma anche le foto e i video che pubblica su Instagram fanno impazzire i suoi fan. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un nuovo video in cui è in costume e balla in barca insieme a sua nonna. Nel suo post Elodie è davvero splendida con le sue lunghe treccine e l’abbronzatura che la rende ancora più sexy. Impossibile non guardare anche il suo fisico da urlo, messo in risalto dal bikini che indossa. Ma il video è imperdibile anche per il balletto in cui la cantante si esibisce insieme a sua nonna, che è davvero giovanile e simpatica.

“Vacanze in famiglia”, scrive Elodie nella didascalia del suo video, sottolineando dunque di essere felice e serena in questo momento di relax accanto alle persone che ama. Avete visto anche voi?