Filippo Bisciglia, spunta la sua foto da ragazzo, aveva solamente diciassette anni: impressionante, il prima e dopo che non ti aspetteresti mai

Filippo Bisciglia è certamente amatissimo dai fan del programma di Temptation Island e spesso e volentieri proprio questi lo immortalano in diversi meme sul web. Un modo alternativo per mostrargli tutto il loro apprezzamento. Il conduttore riesce ad immedesimarsi e a placare qualsiasi tipo di situazione, spesso calmando i protagonisti arrabbiati per gli atteggiamenti del partner. Temptation Island è stato il trampolino di lancio per la carriera del conduttore che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio idolo della televisione italiana e anche di tutte le coppie del programma. Tante volte lo abbiamo visto alle prese con falò di confronto davvero ingestibili, che sono finiti per il meglio, proprio grazie al suo intervento. Insomma un uomo carismatico, dai mille talenti che oltre ad essere un bravissimo conduttore, è anche un bravo imitatore e cantante. Amico di Maria De Filippi, riesce ad entrare nel cuore di tutti i suoi spettatori.

Filippo Bisciglia, spunta la sua foto da ragazzo: impressionante

Attivissimo sui social, pubblica moltissime foto del suo percorso all’interno del viaggio dei sentimenti che ogni anno Temptation Island mette in atto. Poi condivide la propria quotidianità e soprattutto la sua storia d’amore con Pamela Camassa… I due sono più uniti che mai e oltre ad essere inseparabili sono anche molto complici. La Camassa ha infatti seguito il compagno in Sardegna per poterlo sostenere durante il percorso a Temptation Island. Filippo e Pamela sono veramente inseparabili. E tra una foto insieme e l’altra, l’uomo ha trovato anche il modo di pubblicare alcune fotografie nostalgiche del suo passato. In particolare alcune sue foto da ragazzino…

La foto è impressionante e il prima e dopo ancor di più. Il conduttore risulta bellissimo anche da giovane diciassettenne, con i capelli lunghi, il sorriso smagliante e furbetto e lo sguardo vispo. Filippo sembra non essere cambiato affatto negli anni, indossa sempre lo stesso sorriso super smagliante. Filippo ora è pronto a riposarsi e a guardare una nuova edizione di Temptation Island, stavolta però da spettatore. L’uomo infatti non condurrà l’edizione di settembre, ma la guarderà da casa, comodamente seduto sul divano con la compagna Pamela. Nel frattempo che il programma ricominci, andiamo a rispolverare tutte le foto del conduttore sul suo profilo Ufficiale instagram.