Gaia Gozzi, prima tenerissima foto col fidanzato Daniele Dezi, ora è ufficiale: fan in delirio per la coppia che fino ad ora non si era mai mostrata insieme

Tempo fa vi avevamo parlato proprio della presunta relazione tra Gaia Gozzi e Daniele Dezi, dopo che la cantante vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi era stata più volte accostata al nome di Alberto Urso. La cantante non si era mai espressa in merito, ma è sempre apparsa nell’ultimo periodo con l’aria sognante e innamorata. Gaia è una ragazza molto riservata in merito alla sua vita privata e infatti riuscire a vedere una sua foto con il fidanzato è stato davvero molto difficile. Sono passati mesi da quando il chiacchiericcio in merito alla sa relazione con Dezi è impazzato, eppure la ragazza non si è mai espressa sulla questione.

Gaia Gozzi, prima tenerissima foto col fidanzato: fan in delirio

Eppure oggi hanno voluto stupire davvero tutti con una serie di scatti veramente dolcissimi, in cui la coppia si ritrae mentre si sta godendo le vacanze. I due sembrano davvero molto innamorati e in sintonia, tanto da far scatenare immediatamente il web… Insomma una bellissima coppia, che siamo certi riusciremo a vedere ancora insieme in futuro e per molto tempo.

Chi è Davide Dezi:

Daniele Dezi nasce a Roma, ma non sappiamo dirvi con precisione quando, ma sappiamo che ha circa 30 anni. Si avvicina al mondo della musica sin da ragazzino e a 14 anni scopre il basso, e poi altri strumenti. Daniele è infatti un grande polistrumentista, anche se il grande amore probabilmente è proprio il basso. Mentre frequenta il liceo inizia a suonare per varie band, e coltiva la sua passione per i Red Hot Chilli Peppers. Nel 2007 arriva la svolta per la sua carriera, infatti insieme all’amico Daniele Mungari il duo Frenetik e Orang3. La loro carriera è iniziata con Frenetik che produceva musica e Orang3 che suonava il suo basso, salvo poi sciogliersi qualche tempo dopo. Tra gli artisti con cui ha collaborato: Salvo, Coez, Cementino, Gemitaiz, Mad Man, Noiz Narcos, Ensi e Achille Lauro. Ha una figlia nata da una relazione precedente