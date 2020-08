Giulia De Lellis è stata attaccata dall’ex tronista di Uomini e Donne che le ha rivolto parole taglienti in seguito ad alcune storie postate dall’influencer.

L’attacco durissimo arriva proprio da lei, Valentina Dallari, l’ex tronista, che si è scatenata contro Giulia De Lellis, ex corteggiatrice e oggi influencer seguita da milioni di follower. La Dallari è una dj nota per aver partecipato nel programma di Maria De Filippi. Dopo aver chiuso la sua esperienza ad Uomini e Donne, si è lanciata nella musica, ma ha dovuto interrompere la sua carriera per le difficoltà legate alla sua salute, che l’ha portata ad avere problemi di Anoressia. Per questo motivo, inizia un lungo percorso di recupero, e tra alti e bassi, riesce a riprendersi e a superare brillantemente i suoi problemi alimentari. Proprio per tali ragioni, in seguito a delle storie postate dalla famosa influencer Giulia De Lellis, ha deciso di rispondere con parole taglienti. Vediamo cosa ha detto la dj.

Valentina Dallari non ha gradito la condivisione da parte di Giulia De Lellis di alcune storie in cui mostra la dieta che sta seguendo per sgonfiare la pancia, e depurare il corpo.

La Dallari, toccata dal tema “diete”, ha commentato duramente la De Lellis:”La dieta invece per far crescere qualche neurone, quella esiste? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non la condividere la tua dieta, grazie”, uno sfogo che la dj ha postato sul suo social, dopo che Giulia ha postato storie in cui mostra gli ingredienti per preparare una bevanda capace di sgonfiare e depurare il corpo. Ma Valentina continua: ” Partiamo dal presupposto che questo personaggio mi sta antipaticissimo, è un personaggio ipernegativo. Ma la cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. Neanche mi esprimo. Svegliamoci!”. Un attacco molto forte e acceso, e sembra proprio che fra le due non corra buon sangue.

