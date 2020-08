Giulia De Lellis, piccolo incidente per l’influencer più seguita degli ultimi tempi, sui social ha mostrato la sua disavventura.

La giovane influencer è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, seguitissimo dating show trasmesso su canale 5. La trasmissione l’ha vista scendere nei panni di corteggiatrice del tronista Andrea Damante. Nonostante il percorso travagliato, fatto di alti e bassi, alla fine Giulia è stata la scelta del noto dj. Nel 2017 sono colpiti da un periodo di crisi, che porta alla rottura della coppia più amata del famoso programma. Le cause di questa divisione portano la De Lellis a scrivere nel 2019 il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.“, che ha avuto un successo senza precedenti, arrivando ad essere uno dei libri più comprati dell’anno. Dopo diverse frequentazioni, non andate a buon fine, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme durante il periodo del lockdown, trascorso a casa dell’influencer. Dopo diversi mesi, oggi i due sembrano non essere più una coppia, come mostrano diversi indizi. Ma questa volta però l’influencer si è fatta notare per un piccolo incidente che ha subito nelle scorse ore, lasciando in apprensione i fan. Vediamo di cosa si tratta.

Piccolo incidente per Giulia De Lellis: cos’è successo

Nota al pubblico per la sua partecipazione ad Uomini e Donne, e per il suo amore altalenante con Andrea Damante, Giulia De Lellis nelle ultime ore ha avuto un piccolo incidente.

Lo ha annunciato lei stessa in un video pubblicato nelle stories sul suo profilo ufficiale instangram. L’influencer ha condiviso con i suoi follower la sua disavventura: “Volevo tanto bere qualcosa con i miei amici, ma tornata dal supermercato è arrivata un’ape! Un dolore assurdo, due ore con il cortisone”. Infatti, la ragazza è stato punta da un’ape, ma per fortuna tutto si è risolto con un po’ di ghiaccio e solo tanta paura. Sono stati molti i messaggi di apprensione per l’incidente, tutti particolarmente apprezzati da Giulia, che ha ringraziato tutti i suoi fan per i consigli dati.

M.B