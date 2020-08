Giulia D’Urso, la rivelazione sul suo passato: il doloroso retroscena mai raccontato prima, ecco le parole dell’ex corteggiatrice su Instagram, fan a bocca aperta.

Giulia D’Urso è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione di Uomini e Donne. Corteggiatrice, e poi scelta, di Giulio Raselli, ha fatto innamorare il pubblico della sua bellezza e della sua forte personalità, ma soprattutto ha fatto perdere la testa a Raselli, che ha preferito lei a Giovanna Abate. Tutti ricordano certamente che il tronista, al momento della scelta, ha detto a Giulia di amarla, facendo sognare i fan della coppia. Oggi i due sono felici e innamorati insieme e lo dimostrano anche su social, con dolcissime foto di coppia e romantiche dediche d’amore. Poco fa, però, Giulia ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram, lasciando davvero tutti a bocca aperta. L’ex corteggiatrice ha rivelato un retroscena del tutto inaspettato sul suo passato. Una cosa che l’ha fatta stare male e che non aveva mai raccontato prima. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Continuate e leggere e troverete le sue parole.

Giulia D’Urso, la rivelazione inaspettata sul suo passato: ecco il doloroso retroscena che ha appena raccontato

Giulia D’urso è sempre molto presente e attiva sui social e condivide molto del suo quotidiano con i suoi followers. Poco fa l’ex corteggiatrice ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. Accanto a una sua splendida foto in costume, Giulia ha scritto una lunga didascalia nella quale ha raccontato un retroscena mai svelato prima. La D’Urso ha infatti confessato che solitamente non pubblica mai sue foto in costume perché ha sempre avuto un rapporto non facile con il suo corpo: “Sono sempre stata insicura del mio aspetto, tanto che fino a un anno fa costringevo mia madre a cambiare spiaggia se c’era qualcuno che conoscevo”. Le parole di Giulia suonano davvero inaspettate, soprattutto se si pensa alla bellezza della giovane, che però a quanto pare in passato non si sentiva sicura di sé: “Siamo noi i peggiori giudici di noi stessi”, ha poi aggiunto nel suo post, dicendo però anche che ora la situazione è cambiata: “Questa foto me l’ha scattata Giulio..in bikini e senza trucco..l’anno scorso non l’avrei pubblicata, ma oggi non vedo difetti”, ha scritto Giulia.

L’ex corteggiatrice ha scritto che oggi si sente felice e che guardando questa foto vede solo una ragazza serena: “Siamo belle soprattutto con le nostre imperfezioni”, ha poi concluso la giovane. Voi cosa ne pensate delle sue parole?