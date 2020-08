La star del web si mostra senza intimo: il video ‘hot’ diventa virale, deliro Instagram per le immagini imperdibili appena pubblicate.

Lei è una delle modelle e star del web più seguite sui social. Con oltre 1 milione e mezzo di followers sul suo profilo Instagram, rientra tra le donne più belle e desiderate del web. Nel 2015 è diventata un vero e proprio ‘fenomeno’ per aver lanciato la nuova moda social con l’hashtag #escile, che consisteva nel pubblicare una serie di foto completamente senza veli. Lei lo ha fatto e tante donne del mondo dello spettacolo l’hanno imitata. I suoi scatti sono diventati virali in pochissimo tempo, rendendola famosa anche in Italia, tanto che ‘Le Iene’ le dedicarono un servizio. Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, proprio di lei, la bellissima e super sensuale modella polacca Lucia Javorcekova. Classe 1990, Lucia ha 30 anni ed è sposata con Pavol Jarveck, dal quale ha avuto anche una bambina. Super mamma sexy, Lucia è famosa soprattutto per i suoi scatti ‘bollenti’, in cui mostra senza troppi problemi le sue forme a dir poco esplosive. Poco fa ha condiviso su Instagram un video davvero ‘hot’, in cui è senza intimo. Le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo: siete curiosi di darci un’occhiata?

La star del web Lucia Javorcekova si mostra senza intimo: il video è ‘bollente’, delirio Instagram per la modella

Lucia Javorcekova è una vera e propria star del web e tutti la conoscono in particolare per le foto e i video ‘bollenti’ che pubblica sul suo profilo Instagram. La star del famoso tormentone social #escile è sempre presente e attiva sui suoi profili e delizia i suoi fan con immagini in cui è senza veli e mette in evidenza le sue forme a dir poco esplosive, che l’hanno portata a essere riconosciuta anche con il soprannome di ‘mozzarellona’. Nell’ultimo video che ha pubblicato sul suo profilo, Lucia è davvero irresistibile e non indossa altro che un paio di pantaloni bianchi a rete, tutti ricamati. Niente intimo nella parte superiore, solo le mani che coprono le sue forme. Nel video, la modella è seduta sul davanzale di una finestra e indossa un enorme cappello di paglia. Le inquadrature, la musica di sottofondo e le sue curve che si intravedono, rendono l’atmosfera davvero ‘incandescente’.

Inutile dire che il video è diventato virale in pochissimo tempo e ha ottenuto migliaia di like e commenti da parte dei fan di Lucia, impazziti davanti a tanta bellezza e sensualità.