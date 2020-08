Matilde Gioli, l’attrice di Gomorra mostra sua mamma: incredibile somiglianza tra le due, ecco lo scatto pubblicato su Instagram che ha lasciato i fan a bocca aperta.

E’ una delle attrici del momento, bellissima e piena di talento, come dimostrano i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti fin dalla giovanissima età. Avete capito bene, stiamo parlando di Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, attrice protagonista di numerodi film di successo al cinema e di diverse serie televisive importanti. Di certo tutti la ricorderanno per la sua interpetazione nel film ‘Il capitale Umano’, di Paolo Virzì, ma anche per i film ‘Un Posto sicuro’, ‘La Casa di Famiglia’ e tanti altri. In tv l’abbiamo vista proprio di recente tra i protagonisti della fortunata fiction di Rai Uno ‘Doc – Nelle Tue Mani’, che ha avuto un enorme successo in termini di ascolti e che presto tornerà in tv con nuovi attesissimi episodi. Matilde, però, ha recitato anche in Gomorra, in uno degli episodi più significativi della prima stagione. Insomma, parliamo di un’attrice davvero di spicco del nostro Paese, che è molto seguita e attiva anche sui social, dove pubblica diverse foto del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Poco fa, ad esempio, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è inseme a sua mamma. L’avevate mai vista? La somiglianza con la giovane attrice è davvero incredibile!

Matilde Gioli mostra sua mamma su Instagram: l’avevate mai vista? La somiglianza è incredibile

Matilde Gioli è una delle protagoniste della serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ e di tanti altri film e fiction di grande successo. Oltre a essere dotata di enorme talento, è anche una bellissima donna e spesso i suoi followers rimangono a bocca aperta davanti agli scatti mozzafiato che pubblica sui social. Poco fa, invece, l’attrice ha usato Instagram per fare una dolce dedica alla sua mamma, presentandola così anche ai suoi fan. Nello scatto che ha pubblicato, infatti, Matilde e sua madre sono insieme, felici e sorridenti. La didascalia è breve ma intensa: “MAMMA”, ha scritto la Gioli. Tutto in maiuscolo, probabilmente proprio per sottolineare l’amore e l’affetto che prova per lei.

Guardando l’immagine, è impossibile non notare l’enorme somiglianza tra le due donne, che sono davvero due gocce d’acqua, così come hanno scritto molti fan nei commenti. Voi cosa ne pensate?