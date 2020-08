Paolo Bonolis, mattatore di tanti programmi Mediaset, sta per diventare nonno: tempo fa, però, in un’intervista confessò qual è la sua spina nel cuore.

Paolo Bonolis sta per diventare nonno: sua figlia Martina, la seconda avuta dal matrimonio con la psicologa americana Diane Zoelle, aspetta infatti il suo primo bambino. Ciò non basta comunque a rimpiazzare le mancanze avute come padre nei confronti dei primi due figli, nei confronti dei quali ammette di essere stato assente. In un’intervista a Verissimo di molto tempo fa, infatti, il celebre presentatore parlò di cosa è stata per lui la paternità e degli errori commessi per non aver saputo scindere il rapporto con la ex moglie da quello con i figli, complice sicuramente a giovane età che Paolo aveva all’epoca. Ricordiamo infatti che dal primo matrimonio Bonolis ha avuto due figli, Stefano e la futura mamma Martina, appunto.

Paolo Bonolis ammette: “Sono stato un padre assente”

A Silvia Toffanin, Paolo raccontò infatti di essere stato assente con i primi due figli che vivevano a New York con la prima moglie del conduttore. Al momento del loro trasferimento in America, il primogenito Stefano aveva appena 4 anni mentre Martina non era neppure nata. Per la mancanza di Stefano infatti ricorda infatti di aver sofferto particolarmente perchè aveva vissuto con lui i primi anni di vita, come racconta nel suo libro “Perchè parlavo da solo”. Ricordando quella fase della vita, Bonolis riconosce di aver ragionato in maniera troppo individualista, evidentemente impreparato, giovane com’era, a ricoprire il ruolo di genitore. Le cose sono poi cambiate quando nella sua vita è apparsa Sonia Bruganelli, sua attuale moglie da ormai molti anni. Anzi, sarebbe proprio stata Sonia a volere il riavvicinamento del marito con i figli, cosa per la quale Paolo le sarà sempre grato.

Ora però Paolo Bonolis è pronto a rifarsi come nonno, dando alla futura nipotina tutto l’amore di cui è capace.