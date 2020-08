Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro, amatissimo insegnante di “Ballando con le stelle”, si gode l’estate con una nuova fiamma. Chi sarà la fanciulla che gli ha rubato il cuore?

E’ il settimanale Chi a pubblicare le prime immagini esclusive dei due piccioncini in riva al mare in Puglia: il ballerino sembra essersi ormai lasciato alle spalle la crisi attraversata con l’ex moglie e ballerina professionista impegnata nel cast di “Amici”, Francesca Tocca. Quest’ultima, con quale Todaro dichiara di conservare un buon rapporto per il bene della figlia Jasmine, è attualmente legata a Valentin, l’ex concorrente del talent show con cui all’epoca scoppiò un’attrazione irrefrenabile. Raimondo sembra sereno e pronto a voltare finalmente pagina a fianco della misteriosa ragazza immortalata con lui sulla spiaggia del litorale pugliese. A settembre “Ballando con le stelle” riaprirà i battenti e il ballerino sarà impegnatissimo nel lavoro che tanto ama, con la professionalità che da sempre lo contraddistingue, quindi questa rinascita sentimentale gli sarà sicuramente di giovamento.

Raimondo Todaro ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta

Proprio il giornale Chi che aveva sorpreso recentemente la bella Francesca Tocca ancora in compagnia di Valentin dopo la conclusione del suo percorso ad “Amici”, ha ora pubblicato gli scatti che rendono certa una nuova storia d’amore per Todaro. La ragazza bionda che si vede accanto a lui in foto è Paola Leonetti, altezza 1,71 cm, modella, influencer e beauty Therapist pugliese di 23 anni, non completamente estranea al mondo dello spettacolo: ha infatti partecipato a vari concorsi di bellezza e avrebbe anche fatto parte dello stuolo di corteggiatrici di Uomini e Donne. I due sono stati paparazzati in vacanza a Monopoli mentre si scambiano un tenero bacio seduti sullo stesso lettino al mare. La sua pagina Instagram, per ora non molto attiva in verità, è dedicata al benessere e alla cura del corpo. La ragazza, che collabora con diversi brand, spesso si mostra sui social senza filtri.

Ciò che è ancora un’incognita è come sia nata a liason con Raimondo Todaro, ma questo lo scopriremo più avanti seguendo la nuova coppia. Per ora non possiamo che congratularci con il simpatico e bravissimo ballerino augurandogli tutta la felicità del mondo.