Taylor Mega fa impazzire i followers: l’abito si alza, incidente ‘bollente’ inevitabile, lo scatto mozzafiato manda Instagram in delirio.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e cliccate sul web. Il suo profilo Instagram conta ben 2 milioni e mezzo di followers, a riprova del suo grande successo sui social. Bellissima e disinibita, Taylor è solita condividere con i suoi fan diversi momenti del suo quotidiano, da quelli di lavoro a quelli più strettamente privati e personali. L’influencer ha un rapporto molto aperto con i suoi followers e racconta loro davvero tutto, le cose belle e anche i retroscena più dolorosi della sua vita, come quello che riguarda il suo periodo di tossicodipendenza, sul quale non ha mai nascosto nulla. Sempre pronta a mettere in mostra il suo bellissimo corpo, Taylor condivide spesso sui social scatti mozzafiato, in cui mette in evidenza le sue curve da capogiro e la sua forma sempre perfetta, frutto di tanto allenamento. In questo periodo la bellissima influencer si sta godendo un periodo di relax insieme al fidanzato, il rapper Tony Effe, con il quale ha avuto un ritorno di fiamma qualche mese fa. In una delle sue ultime storie, si è mostrata con un mini abito che a causa del vento si è leggermente alzato, causando un inevitabile incidente ‘bollente’: ecco le immagini che hanno fatto impazzire i suoi fan.

Taylor Mega fa impazzire i followers: l’abito si alza e mostra ‘troppo’, incidente ‘bollente’ inevitabile

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bellissima influencer è molto presente e attiva sui social e non ha problemi a mostrarsi in tutta la sua bellezza e sensualità. In questi giorni Taylor è stata in Sicilia con il fidanzato, il rapper Tony Effe, e ha condiviso con i suoi fan diversi momenti del suo splendido soggiorno in una località davvero da sogno. In una delle ultime storie Instagram che ha pubblicato, l’influencer è apparsa incantevole nel suo abito dorato. Un vestito super corto e scollato, che ha lasciato tutti senza fiato. Ma la cosa che di certo non è passata inosservata è che mentre Taylor era in piedi su uno scoglio, l’abito si è alzato per il vento, mostrando quasi il suo lato B.

Un incidente ‘bollente’ scampato davvero per un pelo, quasi inevitabile, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Avete visto anche voi?