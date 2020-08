Uomini e Donne continua a far parlare sui suoi partecipanti, questa volta a sorprendere è Giulio Raselli, l’ex tronista, che ha rivelato una difficile confessione.

Giulio Raselli è stato uno dei tronisti del famoso programma pomeridiano di Maria De Filippi, corteggiato da Giovanna Abate e Giulia D’Urso, la scelta è poi ricaduta su quest’ultima. I due giovani usciti dalla trasmissione hanno subito deciso di andare a vivere insieme a Valenza, in provincia di Alessandria, dove Giulio è cresciuto. La coppia si mostra sui social molto affiatata e dal grande sorriso, tanto da essere molto apprezzata. Giulio è sempre stato un grande appassionato di basket e attualmente lavora nella gioielleria di famiglia e ha fondato un brand di gioielli. L’ex tronista ha sempre raccontato di aver sofferto di attacchi di panico, ma negli ultimi giorni si è lasciato andare ad una difficile confessione. Vediamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Giulio Raselli si lascia andare ad una difficile confessione

Qualche mese fa, Giulio ha parlato dei suoi attacchi di ansia, cercando di sostenere coloro che hanno il suo medesimo problema. Nelle ultime ore, però, si è lasciato andare ad una difficile confessione, e ammette di non aver mai superato i suoi attacchi di panico. I primi si sono presentati dopo aver accusato una congestione mentre giocava a pallacanestro, per questo è stato subito portato in ospedale dove è stato ricoverato per qualche giorno. Giulio ha deciso di rivolgersi a degli psicologi per riuscire a trovare la causa scatenante dei suoi attacchi, ma alla fine ha provato a gestire la situazione da solo, senza l’aiuto di nessuno. “Il fatto è che io ho paura di morire, da quel giorno lì che ho passato in ospedale, ma non l’hanno capito”, queste le difficili parole del tronista, che oggi trova il coraggio di parlare a tutti i suoi follower. Nel frattempo, Raselli si sta godendo la sua storia d’amore con Giulia D’Urso, e grazie alla vicinanza della ragazza sembra che tutto proceda per il verso giusto.

