Viviana Parisi, colpo di scena nelle ricerche del piccolo Gioele: nuove dichiarazioni del Pm, cos’è accaduto e quali sono le novità

Sono ormai diversi giorni che il caso di Viviana Parisi tiene tutti col fiato sospeso. Sono oltre 14 giorni che la donna è deceduta e del figlio, il piccolo Gioele non vi sono tracce. La situazione continua ad essere poco chiara e gli inquirenti incessantemente proseguono con le indagini per vederci chiaro. Si parla di testimoni, video di sorveglianze, svariate piste, il tutto per riuscire a rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Sono infatti molti i dettagli che ancora non sono stati definiti e altrettanti sono i pezzi del puzzle che ancora non sono stati trovati. La donna è sparita la 14 giorni fa insieme al figlio Gioele, buttando tutti nello sconforto più totale. Dopo alcuni giorni la sua autovettura è stata trovata coinvolta in un incidente, senza però esserci tracce né sue, né di Gioele. Dopo qualche giorno è stato ritrovato un cadavere che poi si è scoperto essere quello della Dj Viviana Veronesi, ma del bambino continuano a non esserci tracce.

Viviana Parisi, colpo di scena: nuove dichiarazioni del Pm Cavallo

Dal giorno della scomparsa e poi del ritrovamento del cadavere, proseguono senza sosta le ricerche del bambino, in tutte le aree circostanti all’incidente. Sono diverse le ipotesi avanzate dal Pm Cavallo e dagli inquirenti che indagano sul caso. Ciò che è certo è che ad oggi non ci sono ancora tracce del bambino che sembra essersi totalmente volatilizzato. I familiari e il padre di Gioele continuano a lanciare appelli a chiunque abbia informazioni di farsi avanti, ma ovviamente la situazione non è semplice. Adesso però sembrerebbero esserci dei nuovi elementi sul tavolo. Per il pm Cavallo il racconto avanzato dalla coppia di turisti residenti al Nord Italia, sarebbe “attendibile”. Così come riporta TPI: “Il piccolo non era ferito né aveva sangue, il testimone ci ha detto che il bambino aveva gli occhi aperti e aveva il viso appoggiato sulla spalla destra della madre”.

Insomma questo farebbe ben sperare in un miracolo, ma continuano ad esserci davvero troppe lacune in questa situazione. Non ci resta che aspettare per capire cosa accadrà e se nelle prossime ore dovessero esserci ulteriori novità. Nel frattempo non possiamo fare altro che attendere e sperare fermamente in un miracolo, affinché il bambino possa tornare sano e salvo a casa.