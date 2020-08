Anna Falchi, spunta la foto del passato: “Questa ero io in quel periodo”, fan a bocca aperta per lo scatto che l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anna Falchi è una delle attrici e showgirl più belle dello spettacolo italiano. Occhi di ghiaccio, lineamenti tipicamente nordici, merito delle sue origini finlandesi, e fisico mozzafiato, l’hanno resa un vero e proprio sex symbol degli anni ’90 e 2000. Anche oggi. a 48 anni compiuti, la Falchi non ha proprio nulla da invidiare alle ventenni e può ancora vantare un corpo a dir poco da capogiro. Molto presente e attiva sui social, aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da oltre 400mila followers, pubblicando spesso e volentieri scatti mozzafiato, che mettono in evidenza proprio al sua splendida forma fisica e le sue curve esplosive. Artista completa e brava in tutto quello che fa, Anna è passata dalla recitazione alle passerelle, alla conduzione televisiva. In questo periodo è in tv ogni mattina dal lunedì al venerdì con il programma di Rai Uno ‘C’è tempo per…’, che conduce insieme a Beppe Convertini. Oggi, poco prima di andare in onda, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo scatto del passato, lasciando tutti a bocca aperta. Siete curiosi di vederlo?

Anna Falchi è sempre molto attiva su Instagram e pubblica ogni giorno nuovi contenuti sul suo profilo, che è davvero seguitissimo e super cliccato. Anche oggi, poco prima di andare in onda su Rai Uno con il suo programma ‘C’è tempo per…’, la conduttrice e attrice ha scelto di condividere con i suoi followers un suo scatto del passato. Una foto di quando era poco più di una bambina, che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta, in particolare perché Anna non sembra davvero cambiata di una virgola nel tempo. Il suo viso nella foto è praticamente identico a quello che mostra oggi ed è impossibile non riconoscerla. “Oggi puntata dedicata agli anni ’80. Questa ero io in quel periodo!”, ha scritto la Falchi nella didascalia del suo scatto, dando così anche una collocazione temporale al suo scatto, che risale, dunque, agli anni in cui era un’adolescente.

Bellissima proprio come oggi, Anna ha scatenato con questa foto i commenti e i like dei suoi followers. Anche a voi è piaciuto questo incantevole scatto?