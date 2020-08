Asia Argento, dito medio e quel dettaglio che non passa certo inosservato: lo scatto è imperdibile, ecco cosa ha appena pubblicato l’attrice su Instagram.

Asia Argento è un personaggio sempre molto seguito e discusso, in tv come sui social. L’attrice ha un profilo Instagram da oltre 600mila followers, sul quale pubblica spesso e volentieri foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. L’ex giudice di X Factor, infatti, utilizza i social proprio per condividere con i suoi fan momenti e stati d’animo. Due mesi fa, ad esempio, pubblicò uno scatto in cui piangeva disperata, ricordando il secondo anniversario della scomparsa del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida l’8 giugno del 2018. Non mancano anche immagini dei suoi film o dei suoi figli, o foto che la mostrano nel suo quotidiano. Insomma, Asia è sempre molto aperta sui social e non ha problemi a mostrare quello che prova senza filtri. Proprio com’è successo poco fa, quando ha condiviso un nuovo scatto davvero imperdibile, in cui fa il dito medio. Nell’immagine c’è un dettaglio che non è certo passato inosservato e ha scatenato i commenti. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Asia Argento, dito medio su Instagram e quel dettaglio che non è certo passato inosservato: ecco lo scatto imperdibile

Asia Argento ha una personalità forte e controversa ed è una donna davvero senza peli sulla lingua, così come ha sempre dimostrato nella sua vita e anche nelle sue apparizioni televisive. L’attrice ha voluto condividere poco fa sul suo profilo Instagram uno scatto davvero imperdibile, in cui è in primo piano e rivolge il dito medio all’obiettivo. Non è tutto però, perché nell’immagine c’è una particolarità che è impossibile non notare e che ha scatenato i commenti dei tantissimi followers di Asia. Parliamo della piccola farfallina, una falena per l’esattezza, che si è posata proprio sul dito medio dell’attrice e che lei è riuscita a immortalare nella foto.

Lo scatto è davvero singolare e ha scatenato i like e i commenti dei fan, molti dei quali si sono complimentati con Asia per la sua bellezza. Tanti altri, invece, hanno notato la farfallina e l’hanno menzionata nei loro commenti, divertiti da questa particolarità, che rende la foto davvero unica. Siete d’accordo anche voi?